Mercato RC Lens : Un joyau ivoirien à 3 M€ dans le viseur !

Dans la quête de nouveaux renforts, le RC Lens mise généralement sur de jeunes joueurs à l’avenir prometteur. Après Zakaria Ariss et Arsène Kouassi, les Sang et Or jettent cette fois-ci leur dévolu sur Christ Tapé.

Mercato : Le RC Lens sur le coup Christ Tapé

Ancien joueur du CO Korhogo en Côte d’Ivoire, Christ Tapé est arrivé en Europe en juillet 2024 après son transfert à l’AC Horsens. Avec le club danois, le latéral gauche de 19 ans a signé un contrat de quatre ans, courant jusqu’en juin 2028. Le natif de Séguéla est un joueur polyvalent, capable d’évoluer à tous les postes de la défense ainsi qu’en tant que piston gauche.

Cette saison, Christ Tapé a disputé 28 matchs avec l’AC Horsens. Ses performances ont tapé dans l’œil du RC Lens, qui s’intéresse à son recrutement. D’après L’Équipe, le club artésien s’est renseigné sur les conditions de signature du jeune Ivoirien de 19 ans. Il s’agirait d’un transfert estimé à 3 millions d’euros, une somme qui devrait être à la portée du RC Lens.

En parallèle, les Lensois doivent faire face à la concurrence du Torino FC et de l’Udinese, qui convoitent également Christ Tapé. Le FC Barcelone ferait aussi partie des prétendants. Outre le profil du latéral gauche, le RC Lens lorgne également sur Matthieu Udol. Des discussions sont en cours avec le FC Metz pour ce transfert.