Mercato OM : De Zerbi tente un gros coup à la Juve

Roberto De Zerbi est en train de tenter un gros coup mercato pour l’OM à la Juventus Turin. Il cherche à recruter un joueur important du club italien.

Mercato OM : Les vrais objectifs de De Zerbi à Marseille

Pour Roberto De Zerbi, une qualification de l’Olympique de Marseille à la prochaine Ligue des champions n’est pas l’objectif final. Maintenant que la formation olympienne est européenne, il compte jouer le coup à fond dans l’espoir de créer la surprise. Son plan derrière cette ambition est de hisser sa propre carrière à un très haut niveau en prenant un club intermédiaire pour le hisser dans le carré final de la compétition aux grandes oreilles.

Ce plan ne peut se réaliser sans un remaniement en profondeur de l’effectif de l’OM. Même si la formation phocéenne dispose de valeurs sûres comme Adrien Rabiot, Amine Gouiri ou encore Mason Greenwood, apporter des forces supplémentaires est le véritable moyen pour lui d’atteindre cet objectif non officiel. C’est ce qui explique son implication dans les dossiers mercato de l’OM pour donner plus de chances à Mehdi Benatia de convaincre plus facilement certains joueurs.

Mercato OM : Nico González, le dossier avance

Pour déloger un élément important de la Juventus Turin, Nico González en l’occurrence, l’Italien passe des messages traduisant son fort désir de l’avoir sous ses ordres. Corriere dello Sport confirme le fort intérêt de l’Olympique de Marseille pour le milieu de terrain argentin de nationalité italienne. L’international argentin, auteur de 5 buts en 35 matchs, a des atouts que pense pouvoir exploiter De Zerbi. Le coach de l’OM échange avec Nico González, preuve de l’ouverture de la Juventus Turin à le céder.

Dans un premier temps, la Juve a souhaité inclure Leonardo Balerdi dans le deal, mais le club phocéen n’a pas laissé prospérer cette éventualité. Une inclusion de Samuel Mbangula, le jeune Belge originaire du Congo, a aussi été proposée. De Zerbi, lui, maintient sa volonté de recruter Nico González et la direction de l’OM cherche à tout mettre en œuvre pour trouver un accord avec la Juve. L’Argentin est lui presque déjà convaincu de la pertinence du projet marseillais, encore plus avec la réussite d’Adrien Rabiot au club français.

