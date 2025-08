Mercato PSG : Un gros coup à 70M€ validé au Paris SG

Longtemps discret sur ce mercato, le PSG s’apprête à frapper un grand coup. Le club de la capitale est en passe de s’offrir Illya Zabarnyi, jeune défenseur central de Bournemouth, pour un montant estimé à 70 millions d’euros.

Mercato PSG : Zabarnyi, priorité défensive pour le Paris SG

Le PSG n’a enregistré qu’une seule arrivée depuis l’ouverture du mercato, celle du gardien Renato Marin. Mais en coulisses, les dirigeants travaillent sur des renforts ciblés, notamment en défense centrale. Le nom d’Illya Zabarnyi revient avec insistance. L’international ukrainien de 21 ans, auteur d’une saison solide en Premier League avec Bournemouth, est pressenti pour concurrencer Marquinhos.

Cette piste prend d’autant plus de poids que le journaliste Walid Acherchour s’est exprimé favorablement sur ce potentiel transfert. « J’ai envie que ça se concrétise pour le PSG. On a dit que c’est un poste prioritaire pour essayer de challenger Marquinhos et Beraldo ne doit pas être le numéro 3 dans la hiérarchie », a-t-il déclaré sur RMC.

Un renfort stratégique salué

Le montant annoncé de 70 millions d’euros témoigne de l’ambition du PSG dans ce dossier. Si certains peuvent s’étonner de cette somme, Acherchour ne cache pas son enthousiasme : « Je n’ai pas assez suivi Bournemouth mais on m’en dit le plus grand bien. 70M€ pour Zabarnyi, on a envie que ça se concrétise. Je n’ai pas compris pourquoi ça tardait autant », a-t-il ajouté.

Avec ce renfort, le Paris Saint-Germain veut sécuriser son secteur défensif et se projeter vers l’avenir, en anticipant les défis d’une saison marquée par la Ligue des champions et la défense de son titre national.