Stade Rennais : La Turquie veut sauver cet indésirable !

Un indésirable du Stade Rennais sera de retour en Bretagne cet été. Des clubs turcs se positionnent pour l’accueillir et le relancer.

Mercato Stade Rennais : Un milieu de terrain vers la Turquie

Le Stade Rennais va sceller l’avenir de Glen Kamara lors du prochain mercato estival. Le milieu de terrain finlandais n’a pas eu un bon temps de jeu au SRFC et a été prêté au club saoudien d’Al-Shabab lors du dernier mercato hivernal.

Pendant son passage à Rennes, Glen Kamara a disputé 13 matchs avec les Rouge et Noir. En Arabie Saoudite, l’international finlandais n’a pas non plus comblé les attentes de ses dirigeants. Il a disputé 13 rencontres avec Al-Shabab. Cette formation saoudienne aurait décidé de ne pas lever l’option d’achat pour le recruter définitivement. Glen Kamara devrait donc faire son retour au Stade Rennais cet été, mais il ne va pas durer au Roazhon Park.

À voir PSG: Des nouvelles fraîches d’Ousmane Dembélé avant Botafogo

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Steve Mandanda vers un promu !

Le meneur de jeu finlandais pourrait s’envoler vers la Turquie. Deux clubs turcs se bousculent pour s’attacher les services de Glen Kamara. Selon les informations de L’Equipe, Besiktas et de Samsunspor s’arrachent le joueur. Les dirigeants du Stade Rennais étudient les deux offres afin de trancher dans les prochaines semaines.

Lire aussi : Stade Rennais : Loïc Désiré vise deux gros coups à l’ASSE

Glen Kamara n’entre pas dans les plans du technicien rennais Habib Beye et pourrait donc quitter le club. Selon le site Transfertmarkt, la valeur marchande du milieu de terrain rennais est estimée à 5 millions d’euros.

À voir Stade Rennais : Tottenham traque un chouchou de Beye !