Mercato Stade Rennais : Steve Mandanda vers un promu !

Annoncé sur le départ du Stade Rennais cet été, Steve Mandanda croule déjà sous les offres. Un club promu en Ligue 1 se positionne pour s’attacher ses services.

Mercato FC Nantes : Steve Mandanda dans le viseur d’un club de Ligue 1

Le gardien de but du Stade Rennais, Steve Mandanda est poussé vers la sortie cet été. L’international français est en fin de contrat à Rennes et tout indique qu’il ne va pas étendre son bail. Le président rennais, Arnaud Pouille a aussi confirmé que le portier français n’entre plus dans les plans de la direction du SRFC et du nouvel entraîneur Habib Beye. Il devra donc chercher un nouveau point de chute.

Après cette sortie médiatique du dirigeant breton, Steve Mandanda est monté au créneau et a mis les choses au clair. Il a indiqué qu’il reçoit déjà plusieurs offres de clubs de Ligue 1. Après son départ du Roazhon Park, il pourrait rapidement se relancer chez un promu.

Selon les informations du spécialiste du mercato, Mohamed Toubache-Ter, l’international tricolore est sur les tablettes du FC Lorient. Les Merlus cherchent de renforts après la montée en Ligue 1 à la fin de cette saison et auraient coché le nom du portier rennais.

La direction de cette formation de Ligue 1 aurait déjà entamé des discussions avec l’entourage du gardien de but de 40 ans. Mais aucun accord n’est trouvé entre les deux parties. Steve Mandanda attend d’abord l’ouverture officielle du marché des transferts pour prendre une décision fixe concernant sa prochaine destination.

