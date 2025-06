Mercato RC Lens : Ça bouge pour Matthieu Udol !

Le RC Lens continue de bouger ses pions avec la signature de Matthieu Udol. Ces derniers jours, les négociations se sont intensifiées avec l’entourage du joueur de 29 ans et un accord verbal a été trouvé.

Mercato : Le RC Lens passe à l’offensive pour Matthieu Udol

Malgré les exigences financières élevées du FC Metz pour Matthieu Udol, le RC Lens ne renonce pas. Le club artésien considère le latéral gauche de 29 ans comme une cible importante pour renforcer ses rangs. Ainsi, des négociations ont été entreprises avec l’entourage de Matthieu Udol, débouchant finalement à un accord verbal. Selon Le Républicain Lorrain, le natif de Metz accepte de quitter les Grenats pour se lancer chez les Sang et Or.

Le club Grenat n’est pas contre la décision de son capitaine d’aller s’imposer ailleurs. Mais il pose une condition : accepter son départ si le RC Lens fait une offre de 5 millions d’euros. Pour le moment, les Artésiens proposent 3,5 millions d’euros, mais les Messins ne sont pas d’accord. À cet effet, un accord commun est nécessaire d’être trouvé entre les deux clubs avant d’annoncer la signature de Matthieu Udol.

Un transfert conditionné par l’offre de Lens

Âgé de 29 ans, ce dernier a passé la grande partie de son parcours professionnel avec le FC Metz. Il a représenté les U19 et l’équipe réserve avant de signer son premier contrat professionnel. Après plus de dix ans de bons et loyaux services en équipe première, c’est peut-être le moment pour Matthieu Udol de connaître une nouvelle aventure, même si cela reste en France. Mais tout dépendra de l’offre du RC Lens.