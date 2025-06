Mercato ASSE : Énorme décision annoncée pour Larsonneur

Gautier Larsonneur sur le départ de l’ASSE au cours de ce mercato estival ? L’avenir du gardien de but est l’un des dossiers brûlants dans le Forez. De récentes déclarations de Brice Maubleu semblent avoir mis fin au suspense.

Mercato ASSE : Larsonneur reste à Saint-Etienne, avec un statut confirmé

Alors que l’AS Saint-Étienne prépare activement son retour en Ligue 2, la question du poste de gardien de but semblait encore en suspens. Gautier Larsonneur, souvent critiqué après une saison éprouvante en Ligue 1 (77 buts encaissés en 34 matchs), voyait son avenir incertain.

La piste menant au jeune Robin Risser (RC Strasbourg) avait été explorée par la direction. Mais un vétéran du vestiaire vient, semble-t-il, de trancher la question. Dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré, Brice Maubleu, doublure de Larsonneur cette saison, a levé le voile sur l’intention du club.

« On devrait repartir avec Gautier et moi en numéros 1 et 2. J’aurai 36 ans en décembre. Mais je suis vraiment en forme. Je me sens en cannes et je me vois bien continuer en pro. Je n’ai pas envie de raccrocher », a-t-il affirmé. Une déclaration forte qui confirme le maintien du tandem Larsonneur–Maubleu pour la saison 2025-2026.

La stabilité dans les cages semble être le choix de la direction, dans l’objectif de jouer les premiers rôles en Ligue 2. Ce choix traduit la volonté du club de miser sur l’expérience et la continuité. À l’aube d’un exercice crucial pour retrouver l’élite, l’ASSE mise sur la sérénité d’un duo expérimenté plutôt que sur un pari incertain.