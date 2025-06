Mercato Stade Rennais : Un flop file vers la Turquie !

Le Stade Rennais pourrait toucher un joli chèque lors du mercato estival. Un indésirable du SRFC trouve preneur en Turquie.

Mercato Stade Rennais : Un indésirable se dirige vers la Turquie !

Albert Grønbæk sera de retour au Stade Rennais cet été. Le milieu offensif danois n’était pas en pleine forme dès son arrivée à Rennes. Southampton l’a recruté lors du dernier mercato hivernal dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

En Angleterre, Albert Grønbæk n’a pas comblé les attentes de ses nouveaux dirigeants. Il a fait seulement quatre apparitions avec Southampton depuis janvier. Après la relégation de cette formation en Championship, les Anglais ont décidé de ne pas conserver l’international danois. Les Saints auraient décidé de ne pas lever l’option d’achat, ce qui signifie qu’Albert Grønbæk devrait faire son retour au Roazhon Park.

À voir Mercato ASSE : Clap de fin sur une piste en attaque

Lire aussi : Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un meneur de jeu à 0€

À Rennes, le Danois n’entre pas dans les plans du technicien rennais, Habib Beye et devra se trouver un nouveau club pour continuer sa progression. Heureusement, une offre tombe pour cet indésirable. Selon les informations de Fanatik, un club turc se positionne pour accueillir Albert Grønbæk et le relancer. Trabzonspor fait feu de tout bois pour s’offrir le Danois.

Lire aussi : Mercato : Un serial buteur dit non au Stade Rennais !

Les recruteurs turcs se sont déjà rendus au Stade Rennais et ont formulé une offre pour le milieu offensif danois. Mais les pensionnaires du Roazhon Park ont rejeté cette première offre. La direction de Trabzonspor ne jette pas l’éponge et prépare une nouvelle offre plus alléchante. Les négociations se poursuivent entre les deux formations. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Rennes, Albert Grønbæk est estimé à 11 millions d’euros. Le Stade Rennais avait dépensé 15 millions d’euros pour le recruter l’été dernier.

À voir Mercato : Benfica change d’avis, le PSG se frotte les mains