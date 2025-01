Mercato Stade Rennais : Albert Gronbaek quitte le SRFC pour Southampton en prêt !

Le Stade Rennais se sépare officiellement d’Albert Gronbaek sur ce mercato d’hiver. Le milieu de terrain danois va terminer la saison en Premier League, du côté de Southampton.

Mercato Stade Rennais : Albert Gronbaek à Southampton pour se relancer

Arrivé au Stade Rennais durant l’été 2024 après un début de saison tonitruant en Norvège avec Bodø/Glimt, Albert Gronbaek n’a pas pleinement confirmé les espoirs placés en lui en Ligue 1. Malgré des débuts prometteurs, son intégration au sein de l’effectif breton, notamment depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, a été freinée par une concurrence accrue au milieu de terrain.

Placé au loft et poussé à la sortie du Stade Rennais, le Danois va tenter de se relancer à Southampton pour le reste de la saison. « Le Southampton Football Club est ravi de confirmer le prêt du milieu de terrain offensif international danois Albert Gronbaek en provenance de Rennes, sous réserve de l’autorisation internationale », a annoncé le club de Premier ce mardi.

Gronbaek, du SRFC pour un environnement favorable

Ce prêt en Premier League représente une opportunité pour Gronbæk de retrouver du temps de jeu et d’exprimer tout son potentiel. Alors qu’il est arrivé au Stade Rennais avec beaucoup d’espoir, le joueur de 23 ans semble n’avoir pas bénéficié d’un environnement qui lui offre la chance de performance. À son arrivée à Southampton, le Danois n’a pas caché son enthousiasme.

« Je suis vraiment très excité. C’est un grand club et je pense que le style de jeu me convient très bien », a-t-il confié. Le jeune milieu a également salué la qualité des infrastructures et l’atmosphère du stade des Saints. « Les installations sont très bonnes et le stade est incroyable. Il est encore plus grand et plus beau quand on vient en personne, donc je suis vraiment impatient de jouer là-bas. Je suis fier d’être ici », a-t-il confié.

Southampton, actuellement engagé dans une lutte intense pour se maintenir dans l’élite anglaise, offre au joueur danois un environnement où son profil polyvalent et créatif pourrait être un atout précieux.

Une trajectoire déjà marquée par le succès

Albert Gronbæk est loin d’être un inconnu sur la scène européenne. Formé à l’AGF au Danemark, il s’est révélé au grand public lors de son passage à Bodø/Glimt. Avec deux titres de champion de Norvège et 30 buts en 87 apparitions, il a marqué les esprits, notamment en UEFA Europa League. Ses performances lui ont valu une première convocation en équipe nationale danoise en septembre 2024, où il s’est illustré en marquant contre la Serbie lors de sa deuxième sélection.

Avec le Stade Rennais cette saison, Albert Gronbæk a marqué 2 buts pour une passe décisive en 16 matchs de Ligue 1. Ce prêt à Southampton semble être une opération gagnant-gagnant. Pour le club anglais, il s’agit d’ajouter un joueur talentueux à son effectif sans prendre de risque financier important. Pour le SRFC, cette parenthèse pourrait permettre au milieu offensif de retrouver son meilleur niveau avant un retour éventuel en Bretagne.