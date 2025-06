Mercato FC Nantes : Kita dit au revoir à un taulier !

Tout est maintenant Ok pour le départ d’un cadre du FC Nantes. Les Canaris vont toucher un joli chèque de 7 millions d’euros.

Mercato FC Nantes : Un nouveau départ programmé au FCN

Un gros départ sera officialisé au FC Nantes dans les prochains jours. L’ailier nigérian, Moses Simon passe ces dernières semaines à la Beaujoire avant de plier ses bagages. Le Super Eagle va s’engager avec un promu. Ces derniers jours, de nombreux médias ont indiqué le Paris FC est en pole position pour s’offrir l’international nigérian.

Lire aussi : FC Nantes : Kita traque un redoutable buteur en Grèce !

À voir Mercato AS Monaco : Un cador anglais mise gros sur Vanderson

Selon L’Equipe, le Paris FC a formulé une première offre de 5 millions pour l’ailier nantais. Mais le président du FC Nantes, Waldemar Kita n’a pas voulu céder sa pépite à vil prix et a déchiré cette première offre. Les Canaris demandent un montant plus élevé avant de laisser partir Moses Simon. Le club parisien a revu son offre à la hausse et a convaincu la famille Kita.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Afimico Pululu proche de signer ?

Les deux clubs ont scellé le deal autour de 7 millions d’euros. L’annonce de la signature de Moses Simon serait imminente. C’est une grosse perte pour le FC Nantes et le nouvel entraîneur Luis Castro. Le crack nigérian est un élément essentiel de l’équipe nantaise. Cette saison, il a marqué 8 buts et a délivré 10 passes décisives.

Lire aussi : FC Nantes : Kita fonce sur trois cadres de Dunkerque !

À voir Mercato ASSE : Revirement sur la piste Nadé vers Nantes

Moses Simon a passé cinq saisons au FC Nantes. Il a trouvé le chemin des filets à 32 reprises et a délivré 42 passes décisives en 201 matches avec les Canaris. Moses Simon est évalué à 12 millions d’euros par le site Transfertmarkt.