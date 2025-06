Mercato AS Monaco : Un cador anglais mise gros sur Vanderson

L’arrivée du manager Thomas Frank sur les bancs de Tottenham va accélérer la signature de certains joueurs très convoités, dont Vanderson. Le latéral droit brésilien attise la convoitise du technicien danois de 51 ans qui souhaite le voir porter les couleurs Londoniennes.

Mercato AS Monaco : Tottenham passe à l’attaque pour Vanderson

Un temps annoncé dans le viseur de Liverpool FC, avant la signature de Jeremie Frimpong, Vanderson pourrait finalement prendre la direction de Tottenham. D’après Sport, le nouveau manager des Spurs admire le profil polyvalent du joueur brésilien de 23 ans. Il est capable de jouer en tant que latéral, piston et ailier droit. Il est doté d’une belle lecture de jeu et d’une pointe de vitesse, ce qui lui permet d’alterner entre la défense et l’attaque.

Lire aussi : Mercato AS Monaco : Le Barça s’intéresse à Vanderson

À voir Mercato ASSE : Revirement sur la piste Nadé vers Nantes

Tottenham serait prêt à verser 35 millions d’euros pour s’attacher ses services. Thomas Frank considère Vanderson comme étant une cible majeure pour la reconstruction de son équipe. En plus, les Londoniens seraient désormais seuls sur la piste du Brésilien, car le FC Barcelone aurait retiré son intérêt. Aux dernières nouvelles, Hansi Flick fait désormais confiance à Jules Koundé qui a réalisé une grosse saison 2024-2025.

Lire aussi : AS Monaco : Vanderson sur le départ

Il s’est imposé dans plusieurs matchs, dont l’un d’ eux a été le but victorieux qu’il a offert au FC Barcelone lors de la finale de la Coupe du Roi face au Real Madrid. Par ailleurs, la situation financière des Blaugranas ne favorise pas la signature de Vanderson, qui, de son côté, rêve de jouer en Catalogne. Par conséquent, Tottenham est désormais en pôle position pour s’offrir les services de l’international brésilien de l’AS Monaco.