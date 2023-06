Le FC Barcelone est en quête d'un latéral droit et pourrait avoir trouvé son bonheur du côté de l'AS Monaco. Vanderson est dans les petits papiers du Barça.

AS Monaco Mercato : Le Barça lorgne sur Vanderson

Le FC Barcelone est à la recherche d'un latéral droit. Jules Koundé a fait part de ses envies d'ailleurs et les Blaugranas aimeraient recruter un expert du poste. D'après les informations de Sport, il pourrait s'agir du Brésilien de l'AS Monaco, Vanderson. Ce dernier vient d'être appelé avec la sélection brésilienne pour les deux prochains matchs amicaux de la Seleção.

Le Barça verrait une transaction sur le long terme et souhaiterait recruter Vanderson pour l'été 2024. En difficultés financières, le FC Barcelone ne pourra pas se permettre de très gros achats cet été, surtout avec le possible retour de Lionel Messi. Vanderson aurait déjà reçu une offre de Manchester United et le Barça devra le convaincre de rester une année de plus à Monaco pour le faire signer l'été prochain.

Le Brésilien est une cible de longue date du Barça, qui avait déjà tenté de le faire signer à plusieurs reprises. Une première fois en janvier 2022 en provenance du Grêmio, mais le joueur s'était déjà engagé avec l'AS Monaco, et une deuxième fois à la toute dernière minute l'été dernier. Les Monégasques avaient refusé toute opération pour le joueur de bientôt 22 ans.

Le Barça s'intéresse aussi à Cancelo

Toujours pour l'été 2024, le FC Barcelone s'intéresserait aussi à João Cancelo. Le Portugais, en froid avec Pep Guardiola, cherche à partir de Manchester City, qui souhaite le vendre à un bon prix. Les Blaugranas avaient déjà tenter de se le faire prêter cet hiver, ce que les dirigeants Cityzens ont refusé. Le directeur sportif Txiki Begiristain souhaite récupérer de l'argent sur le départ du latéral lusitanien.

Le Barça n'est pas en mesure de le recruter avec un transfert, et pourrait donc tenter de convaincre les dirigeants de Manchester City de laisser filer João Cancelo sous forme de prêt. Une opération qui semble compliquée à mener, alors que le Portugais était déjà prêté au Bayern Munich en deuxième partie de saison. Il est lié jusqu'en 2027 avec les Skyblues.