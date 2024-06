AS Monaco : Vanderson sur le départ

Le départ de Vanderson de l’AS Monaco semble imminent, le latéral brésilien attirant l’intérêt de Tottenham. Après une saison marquée par des performances irrégulières et des blessures, le club de la Principauté envisage une vente assez conséquente du brésilien.

Vanderson à Monaco, un bilan mitigé

Vanderson devrait quitter le rocher cet été. En effet, le latéral brésilien de l’AS Monaco est courtisé par un club de Premier League. Auteur d’une saison irrégulière, le club de la Principauté est ouvert à une vente cet été. Mais il demanderait plus de 40 millions d’euros pour le laisser partir.

Cette saison, Vanderson a joué 23 matchs, marqué 3 buts et délivré 1 passe décisive. Mais au-delà de ses statistiques et de son niveau de jeu, Vanderson a également subi 2 blessures cette saison qui lui ont fait manquer 2 mois de compétition, dont une blessure au genou récurrente qui lui avait déjà fait manquer 8 matchs lors de la saison 2022/2023. Cela pourrait expliquer l’envie de Monaco de le vendre, malgré son talent certain.

Totenham en pole position pour récupérer Vanderson

Selon Fabrizio Romano, Tottenham serait intéressé par sa signature, conséquence de la vente d’Emerson Royal. Ce dernier souhaite partir, sa priorité étant le Milan AC. Vanderson, très offensif, trouvera forcément son utilité dans son couloir droit à Tottenham. De plus, il viendra suppléer un Pedro Porro très utilisé et sait qu’il aura forcément sa carte à jouer la saison prochaine.

Monaco n’en a toujours pas fini de vendre et de dégraisser son effectif et sa masse salariale. Le club devrait connaître une vente à un fond d’investissement émirati. Pour aller dans le bon sens, Monaco cherche à obtenir une enveloppe conséquente pour couvrir le rachat et faire un mercato d’été positif en équilibrant bien les ventes et les achats.