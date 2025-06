Info Mercato : Ilya Zabarnyi arrive au PSG, la date fixée !

Sauf énorme revirement de dernière minute, Ilya Zabarnyi sera la première grosse recrue estivale du PSG. Le défenseur central de Bournemouth pourrait même débarquer dans la capitale française dans les jours à venir.

Mercato : Ilya Zabarnyi au PSG entre le 27 juin et le 3 juillet

Soucieux d’attirer un nouveau défenseur central droit de classe mondiale, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Ilya Zabarnyi. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029 avec Bournemouth, l’international ukrainien a déjà donné son accord à Luis Campos pour un transfert au PSG sur la base d’un bail de cinq ans, soit jusqu’en 2030, selon Foot Mercato.

Lisez aussi : FLASH Mercato : C’est confirmé, Ilya Zabarnyi arrive au PSG !

À voir Mercato OM : Une vente surprise se profile en attaque

Révélé sous les couleurs du club anglais, le défenseur de 22 ans pourrait bien débarquer à Paris dans les jours à venir. En effet, selon les informations de Sky Sports, le conseiller sportif parisien s’apprête à passer la vitesse afin de boucler cette opération. Plus que jamais en pôle pour recruter Ilya Zabarnyi, le Paris SG voudrait accélérer les négociations avec Bournemouth et le but serait même de le recruter dans les prochains jours.

La chaîne sportive explique que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos voudraient permettre à Zabarnyi de rejoindre sa nouvelle équipe aux États-Unis pour disputer éventuellement les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs. Grâce à la nouvelle règle de la FIFA, les participants à cette compétition ont la possibilité d’enregistrer de nouveaux joueurs entre le 27 juin et le 3 juillet prochain.

Une fenêtre de tir que le PSG entend mettre à profit pour négocier un accord avec Bournemouth pour la signature du natif de Kiev. Le nouveau Champion d’Europe pourrait donc inscrire sa nouvelle recrue dans les jours à venir. Pour cela, Luis Campos devrait se rapprocher au mieux des 70 millions d’euros exigés par les Cherries pour Zabarnyi.

Jusqu’à présent, le PSG proposait 55 millions d’euros et des bonus, mais l’affaire pourrait se conclure autour de 65 millions d’euros, bonus compris. D’ailleurs, le journaliste Sam Dean a reconnu qu’il sera difficile pour Bournemouth de retenir Ilya Zabarnyi.

À voir Mercato ASSE : Un nouvel entraîneur nommé à Saint-Etienne

Lisez aussi : Mercato-Choc : Ilya Zabarnyi donne son accord au PSG !

« Je m’attendais à un grand club, mais pas forcément le vainqueur de la C1 ! Je suis convaincu qu’il prendra ses marques progressivement. Il a été confronté aux meilleurs attaquants du monde ici », a expliqué le spécialiste de Telegraph dans un entretien accordé à L’Équipe. Affaire à suivre.