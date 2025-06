Mercato ASSE : Revirement sur la piste Nadé vers Nantes

Sur le départ à la suite de la relégation de l’ASSE en Ligue 2, Mickaël Nadé est présenté comme un intérêt du FC Nantes. À peine révélé, le prétendu intérêt des Canaris est douché.

Mercato : Aucun intérêt du FC Nantes pour Nadé, mais ses services proposés aux Canaris

Mickaël Nadé est encore lié à l’ASSE jusqu’en juin 2028 grâce à la prolongation de son contrat en juillet 2024. Mais il veut quitter le club stéphanois depuis sa descente en division inférieure.

L’imposant défenseur (1,93 m) ne se voit pas évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Il a des touches à l’étranger, notamment avec Blackburn Rovers en Championship (D2 anglaise). En Ligue 1, son nom a été associé au FC Nantes par Peuple-Vert.

