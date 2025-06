Mercato : Un flop de l’OM tout de signer au Benfica !

La direction de l’OM continue de remodeler son effectif, et l’une de ses recrues hivernales s’apprête à changer de club. Amar Dedic est sur le point de rejoindre le Benfica Lisbonne.

Mercato OM : Amar Dedic en route pour le Benfica Lisbonne

L’opération dégraissage va enfin s’accélérer du côté de l’Olympique de Marseille. En plus du probable départ de Luiz Felipe au Rayo Vallecano, une autre recrue hivernale va aussi quitter le navire phocéen. Il est question d’Amar Dedic, arrivé en janvier dernier en provenance du RB Salzbourg.

Malgré ses quelques solides prestations, le latéral droit bosnien n’a disputé que dix matchs sous le maillot de l’OM et il n’a pas vraiment convaincu l’entraîneur Roberto De Zerbi de le conserver. De retour en Autriche à l’issue de son prêt, le défenseur de 22 ans ne reviendra à Marseille cet été. Fabrizio Romano indique qu’Amar Dedic va signer au Benfica Lisbonne. Le montant de l’opération est évalué à 10 millions d’euros. 🚨🦅 EXCLUSIVE: Benfica closing in on deal to sign Amad Dedić on permanent transfer from RB Salzburg!



Transfer fee will be €10m, here we go soon. pic.twitter.com/NjMP83uW5l— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2025

Ce transfert imminent devrait permettre au jeune latéral droit de relancer sa carrière après un bref passage de six mois à Marseille. Le profil d’Amar Dedic était également suivi par le VfL Wolfsbourg. Mais c’est finalement les dirigeants du Benfica Lisbonne qui ont pris les devants pour sa signature. De son côté, l’OM devra vite trouver un nouveau défenseur pour le remplacer numériquement.