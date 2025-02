Transfert OM : Révélations inédites sur l’arrivée d’un latéral droit !

Dans les derniers du mercato hivernal, l’OM s’est attaché les services d’un nouveau latéral droit, Amar Dedic. Un transfert qui a été marqué par une intense bataille des coulisses.

L’OM réalise un joli coup en signant Amar Dedic

Le mercato hivernal a particulièrement été mouvementé du côté de l’OM. En plus des arrivées remarquées d’Amine Gouiri et Ismaël Bennacer, c’est Amar Dedic qui a complété le tableau. Le jeune défenseur bosnien, prêté avec option d’achat par le RB Salzbourg, est considéré comme un atout majeur de l’équipe phocéenne.

Son profil polyvalent, capable d’évoluer sur les côtés de la défense, apporte une solution supplémentaire à l’entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi. Ses entrées en jeu remarquées lors des deux derniers matchs de l’OM face à Angers et Saint-Étienne ont démontré tout son potentiel et ont laissé entrevoir de belles perspectives.

Des discussions enclenchées depuis le mercato d’été

L’arrivée d’Amar Dedic apporte de la concurrence sur les côtés et et pousse Quentin Merlin à se surpasser s’il souhaite conserver son statut de titulaire. Un pari gagnant pour les dirigeants phocéens qui avaient déjà tenté de l’attirer l’été dernier. L’Équipe révèle en effet que l’OM courtisait l’international bosnien lors du dernier mercato estival.

🗞️Dedic était déjà suivi par l'OM l'été dernier, mais pour le poste de latéral droit, à quelques encablures du favori, Kiliann Sildillia.



À l'époque, le prix demandé par le Red Bull Salzbourg (15 M€) avait paru trop élevé pour les dirigeants.



[🥇@lequipe ] pic.twitter.com/mQFXn6Txuu — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 17, 2025

Les négociations entre les différentes parties semblaient même très avancées, avant que le prix demandé par Salzbourg refroidisse les ardeurs des dirigeants de l’OM. Mais le président Pablo Longoria et son équipe n’ont pas abandonné et ont finalement réussi à boucler ce dossier cet hiver. Cette arrivée de Dedic vient ainsi renforcer une défense marseillaise déjà solide et apporte une touche de jeunesse et de dynamisme.

Un futur cadre pour Roberto De Zerbi à Marseille

Il faut reconnaitre que le mercato hivernal a globalement été une réussite pour Marseille. Avec Amar Dedic dans ses rangs, l’OM dispose d’un élément d’avenir prometteur. . Sa polyvalence, sa vitesse et son sens du placement en font un élément clé de la défense phocéenne. Roberto De Zerbi ne tarit pas d’éloges sur son nouveau joueur, voyant en lui un futur cadre de l’équipe.

« Quand il sera à 100%, ce sera un joueur important », a-t-il confié. L’entraîneur italiensemble avoir trouvé la bonne formule pour étoffer sa défense. Les supporters marseillais ont ainsi de quoi être optimistes. D’ailleurs, grâce à un parcours solide en Ligue 1, l’OM occupe actuellement la deuxième place au classement et bien parti pour décrocher une qualification en Ligue des Champions. Un tel résultat serait une véritable récompense pour le club et permettrait d’attirer de nouveaux talents lors de la prochaine fenêtre de transferts.