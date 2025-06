FC Nantes : Moses Simon s’en va, les détails du deal !

À un an de la fin de son contrat, Moses Simon va quitter le FC Nantes pour rejoindre le Paris FC. Le Nigérian va toucher un salaire XXL.

Mercato FC Nantes : Moses Simon vers le Paris FC

Après cinq saisons passées au FC Nantes, Moses Simon est sur le point de faire ses valises pour quitter la Beaujoire. L’ailier nigérian continue encore de se montrer décisif à chaque match. Courtisé par plusieurs clubs, le Super Eagle a déjà tranché pour son avenir. Le crack nigérian va rester en France cette saison, mais il va rejoindre une autre formation de Ligue 1.

Selon les informations L’Equipe, le Paris FC a précipité les choses et a convaincu les dirigeants du FC Nantes. Ce club, basé dans la capitale française, a dégainé d’abord une première offre de 5 millions pour Moses Simon. Les Canaris ont rejeté cette proposition.

Le Paris FC est revenu avec une nouvelle offre plus alléchante et a touché au but pour Moses Simon. Le président du FC Nantes, Waldemar Kita a accepté de céder l’international nigérian à 7 millions d’euros. Le crack nantais quant à lui, va toucher un salaire XXL à Paris. Au FC Nantes, il percevait 120 000 euros mensuels, mais le Paris FC lui a proposé 300 000 euros par mois. Ce transfert arrange toutes les parties.