Mercato: L’AS Monaco devance l’OM pour un crack de 21 ans !

Outre le dossier du transfert d’Oscar Gloukh, l’AS Monaco et l’OM s’affrontent également sur la piste de Darío Osorio. Le jeune ailier droit de 21 ans suscite l’intérêt des deux clubs, mais c’est finalement les Monégasques qui sont en pôle position.

Mercato AS Monaco : Darío Osorio en approche, l’OM doublé !

Darío Osorio est un international chilien comptant 19 sélections en équipe nationale. Il a été formé par le Club Universidad de Chile, avec lequel il a évolué dans les équipes de jeunes comme les U21 et la réserve, avant de signer son premier contrat professionnel en janvier 2022. Ses performances ont rapidement séduit l’Europe, notamment le FC Midtjylland, qui a obtenu ses services en août 2023 pour 5,2 millions d’euros.

Lire aussi : Mercato : Ansu Fati dit oui à Monaco, deal presque conclu !

À voir Ex-PSG : Inquiétude au Real, Kylian Mbappé hospitalisé !

Progressivement, Darío Osorio est devenu un joueur essentiel dans le dispositif du club danois. La saison dernière, le natif de Hijuelas a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 7 buts et délivrant 3 passes décisives. Ses prestations ont été suivies de près par les collaborateurs de Pablo Longoria, qui souhaitent l’avoir à l’Olympique de Marseille cet été. Mais finalement, l’AS Monaco prend les devants.

L’AS Monaco passe à l’offensive pour Darío Osorio

Selon les révélations du journaliste chilien Coke Hevia dans son émission Pauta de Juego, les Monégasques ont noué des contacts avec le FC Midtjylland et l’entourage du chilien de 21 ans. Les discussions sont avancées entre les deux parties. Le club danois ne s’oppose pas au départ de Darío Osorio, mais réclame 7 millions d’euros comme indemnité de transfert. Les négociations tournent désormais autour de ce détail financier entre l’AS Monaco et le FC Midtjylland. Un transfert en vers l’OM est donc, pour l’instant, exclu.

Lire aussi : OM : Un attaquant refuse de signer, la raison laisse sans voix !

Un troisième chilien à Monaco

Si le transfert se concrétise, Darío Osorio deviendra le troisième joueur chilien à porter les couleurs du club princier. Les deux premiers sont Pablo Contreras et Guillermo Maripán. Le premier a représenté l’AS Monaco durant deux saisons (1999-2001), totalisant 37 matchs. Quant au second, il a passé cinq ans (2019-2024) sur Le Rocher, avant de rejoindre le Torino FC. Guillermo Maripán a disputé 150 matchs pour 13 réalisations.

À voir Mercato OL : Galatasaray fonce sur un défenseur lyonnais