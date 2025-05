Mercato : Ansu Fati dit oui à Monaco, deal presque conclu !

En souffrant au FC Barcelone, Ansu Fati pourrait découvrir la Ligue 1 la saison prochaine. Annoncé sur les tablettes de l’AS Monaco, l’attaquant espagnol aurait accepté l’offre de Thiago Scuro.

Mercato : Ansu Fati se rapproche sérieusement de Monaco

Considéré à ses débuts comme le grand héritier de Lionel Messi, Ansu Fati a eu du mal à confirmer au FC Barcelone. La faute à divers pépins physiques qui ont freiné sa progression, notamment une déchirure du ménisque. Après un prêt mitigé d’une année à Brighton lors de la saison 2023-2024, l’attaquant de 22 ans est revenu à Barcelone l’été passé, mais la concurrence ne lui a laissé que très peu de chance de se mettre en valeur sous les ordres de Hansi Flick cette saison.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Ansu Fati a donc pris la décision de quitter son club formateur pour se relancer dans une autre équipe en vue de la Coupe du monde 2026. Déjà intéressé durant l’hiver, l’AS Monaco est revenu à la charge ces dernières semaines et serait sur le point d’obtenir gain de cause. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, le jeune international espagnol aurait accepté l’offre de l’AS Monaco et serait enthousiaste à l’idée de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. 🚨🇲🇨 Ansu Fati has already accepted in principle to join AS Monaco, as revealed this morning. He’s keen on the move.



❗️ Understand Monaco and Barça are negotiating on fee lower than reported €20m but with an important sell-on clause.



Talks underway, as @ffpolo advanced on MD. pic.twitter.com/RjcUjUgL0P— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2025

Si la presse catalane, notamment le Mundo Deportivo, a évoqué un prêt avec option d’achat pour le natif de Bissau, Fabrizio Romano rapporte que les dirigeants de l’ASM et leurs homologues du Barça sont en train de négocier un transfert à moins de 20 millions d’euros. L’arrivée d’Ansu Fati, si elle se confirme, pourrait être pour l’AS Monaco une manière d’anticiper les probables départs de Maghnes Akliouche et Alexandre Golovine.