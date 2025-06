Mercato RC Lens : Un jeune milieu déniché au RC Strasbourg !

Suite au potentiel départ de Deiver Machado, en fin de contrat en 2026, le RC Lens envisage la signature d’un autre joueur de profil jeune et talentueux. Dans cette optique, la direction aurait jeté son dévolu sur Junior Mwanga.

Mercato : Le RC Lens s’intéresse à Junior Mwanga !

Junior Mwanga vient de sortir d’une saison compliquée avec Le Havre AC. Il a été prêté au club ciel et marine pour une saison, qui prend fin le 30 juin prochain. Le natif de Lyon a disputé 19 matchs de Ligue 1, inscrivant un but et délivrant 2 passes décisives, avec un temps de jeu limité. Dans les prochains jours, Junior Mwanga sera de retour au RC Strasbourg, son club initial, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027.

Malheureusement, il ne pèserait pas dans l’effectif du club alsacien, en raison de la concurrence au poste de milieu de terrain. Par conséquent, un nouveau départ vers un horizon plus favorable serait la solution idéale pour le Franco-congolais de se relancer. D’après Africa Foot, le RC Lens semble être cette nouvelle destination prometteuse.

Les Artésiens souhaitent s’attacher les services de Junior Mwanga cet été. Il est devenu une cible que le club lensois suit de près, même si, pour le moment, aucune offre officielle n’a encore été formulée. Plusieurs pistes sont à l’étude dans les coulisses du RC Lens, mais Junior Mwanga pourrait se démarquer grâce à son jeune âge et son talent certain.