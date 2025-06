Mercato ASSE : Négociations pour Ekwah et Pétrot ?

En fin de contrat à l’ASSE, Pierre Ekwah et Léo Pétrot étaient absents à l’Etrat ce jeudi, lors de la reprise des entraînements. Néanmoins, leur départ définitif ne semble pas encore acté.

Mercato : Possible prolongation pour Ekwah et Pétrot, absents à la reprise

L’absence des joueurs en fin de contrat à l’ASSE a été constatée ce jeudi à l’occasion de la rentrée sportive. Anthony Briançon, Yunis Abdelhamid, Louis Mouton, Antoine Gauthier, Ibrahima Wadji, Boubacar Fall, Léo Pétrot et Pierre Ekwah étaient tous absents au centre sportif-Robert Herbin.

Si le départ libre des six premiers est définitivement acté, ce n’est pas encore le cas pour les deux derniers.

Comme nous l’avions déjà indiqué, le cas Léo Pétrot divise les décideurs de l’AS Saint-Etienne. Il n’a pas fait l’unanimité en interne au sujet de la prolongation de son contrat, mais le polyvalent défenseur est un bon soldat d’Eirik Horneland qui souhaite le garder. En fonction de l’évolution du recrutement stéphanois, un rebondissement n’est pas exclu pour le joueur formé à l’ASSE.

Concernant Pierre Ekwah, l’option d’achat assortie à son prêt d’une saison n’a pas été levée par Kilmer Sports Ventures. Néanmoins, Evect croit savoir que les dirigeants du groupe canadien réfléchiraient à son transfert définitif, ou à défaut, à la prolongation de son prêt. « En ce qui concerne Pierre Pétrot et Pierre Ekwah, le club cherche à les prolonger », a informé le média spécialisé.

Pour rappel, l’arrière latéral gauche français et le milieu défensif franco-ghanéen sont parmi les joueurs les plus sollicités la saison dernière. Pétrot a pris part à 31 matchs et a été titulaire à 29 reprises. Quant à Ekwah, il a été titulaire 29 fois en autant de matchs disputés en 34 journées de Ligue 1.