Info Mercato OGC Nice : Un gros départ quasiment acté !

Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, l’OGC Nice envisage de disposer d’une équipe compétitive pour disputer la phase finale de la compétition. Alors que plusieurs joueurs sont ciblés comme nouvelles recrues, d’autres, en revanche, devrait quitter le club. Parmi eux figure Gaëtan Laborde.

Mercato OGC Nice : Gaëtan Laborde vers la sortie ?

Arrivé à l’OGC Nice en septembre 2022, Gaëtan Laborde a connu des hauts et des bas avec les Aiglons. L’international français de 31 ans s’est progressivement imposé dans l’équipe rouge et noir grâce à des performances solides et exceptionnelles. La saison dernière, Gaëtan Laborde a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 11 buts et 5 passes décisives, avec un temps de jeu conséquent.

À un an de la fin de son contrat, l’avant-centre de 31 ans pourrait donc découvrir une nouvelle destination cet été. D’après le journal L’Equipe, il serait dans le viseur de plusieurs clubs dans le Golf. Pour l’instant, les noms des prétendants ne sont pas connus. L’été dernier, le club qatari Al-Duhail s’était intéressé à Gaëtan Laborde, mais le dossier était resté sans suite. Ainsi, le club pourrait revenir à la charge durant ce mercato estival.

Avec l’ambition de renforcer son effectif par la signature de plusieurs recrues, l’OGC Nice ne serait pas opposé à ce départ, qui permettrait de renflouer ses caisses. L’attaquant axial de 31 ans est évalué 6 millions d’euros, une belle somme qui pourrait faire les affaires des dirigeants niçois.