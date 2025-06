Mercato : L’OGC Nice prépare un sale tour au RC Lens

L’OGC Nice et le RC Lens se disputent une belle cible venue tout droit d’Arabie Saoudite. Il s’agit en effet de Saud Abdulhamid, qui évolue sous les couleurs de l’AS Roma en Italie.

Sociétaire de l’AS Roma depuis août 2024, Saud Abdulhamid pourrait connaître un départ en prêt cet été. En effet, l’international saoudien, qui fait face à un manque de temps de jeu en Italie, nourrit l’ambition de se relancer ailleurs. Cette décision serait également partagée par les pensionnaires de la Serie A, qui sont ouverts au départ du latéral droit, mais sous forme de prêt.

À cet effet, le RC Lens s’est récemment renseigné sur les conditions de transfert de Saud Abdulhamid. Mais aux dernières nouvelles, les Artésiens ne sont pas seuls sur ce dossier. En effet, le Toulouse FC et l’OGC Nice font partie des prétendants qui suivent le joueur de 25 ans depuis la France. D’après Rudy Galetti, les Niçois ont officiellement exprimé leur intérêt pour le Saoudien.

Ils comptent prendre les devants sur le RC Lens et les autres clubs européens. À noter qu’en Arabie Saoudite, Al Hilal s’est aussi positionné sur Saud Abdulhamid. Une offre a été soumise à l’AS Roma, qui l’a rejetée sans hésitation. Les portes s’ouvrent ainsi à l’OGC Nice, Toulouse FC et au RC Lens, qui ont encore le temps de s’exprimer.

