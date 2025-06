PSG : Luis Enrique donne des nouvelles d’Ousmane Dembélé !

À la veille d’affronter Botafogo, à l’occasion de la deuxième journée de la Coupe du Monde des Clubs, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a donné des nouvelles de son attaquant Ousmane Dembélé, absent lors du premier match contre l’Atlético Madrid dans cette compétition organisée par la FIFA.

PSG : Ousmane « est en train d’améliorer sa condition », selon Luis Enrique

Avant la deuxième sortie du Paris SG en Coupe du Monde des Clubs, Luis Enrique était en conférence de presse dans la nuit de mercredi à jeudi, à Pasadena. L’entraîneur espagnol a répondu aux journalistes sur diverses thématiques, notamment la situation d’Ousmane Dembélé.

Blessé lors de la dernière trêve avec l’équipe de France, l’attaquant de 28 ans a été contraint de déclarer forfait lors de la victoire du Paris SG face à l’Atlético Madrid dimanche passé (4-0). Interrogé sur l’évolution de la blessure d’Ousmane Dembélé, le technicien espagnol est resté assez vague sur le retour à la compétition de son meilleur atout offensif.

« Le retour d’Ousmane Dembélé avec le PSG ? Je ne sais pas. Il est en train d’améliorer sa condition très vite, mais en même temps on doit être calme et penser à ce qui est le meilleur pour le joueur », a expliqué Luis Enrique en conférence de presse.

Même s’il compte enchaîner contre Botafogo, le coach du PSG ne souhaite cependant pas précipiter le retour du Champion du Monde 2018. « Nous sommes une vraie équipe et nous voulons Ousmane Dembélé le plus vite possible avec l’équipe, mais pour le moment on doit attendre et être prudent », a ajouté Enrique.

