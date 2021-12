Barça Mercato : Ousmane Dembélé, la tension monte à Barcelone !

Publié par Timothée Jean le 02 décembre 2021 à 02:58

Le refus d’ Ousmane Dembélé de prolonger son contrat expirant en juin prochain avec le FC Barcelone commence sérieusement à agacer les dirigeants catalans.

Barça Mercato : Un nouvel ultimatum posé à Ousmane Dembélé !

L’avenir d’Ousmane Dembélé est toujours aussi incertain au FC Barcelone. L’international français arrive en fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone et refuse jusqu'ici de prolonger son bail. Si sa situation contractuelle ne s’améliore pas, il quittera donc gratuitement le Barça à l’issue de la saison. Ce qui représenterait alors une perte énorme pour les Catalans qui ont déboursé 140 millions d’euros (bonus compris) pour son transfert en provenance du Borussia Dortmund. Les dirigeants barcelonais souhaitent donc à tout prix éviter un tel scénario et ont entamé des démarches auprès du joueur de 24 ans afin d’étendre son bail le plus rapidement possible.

Cependant, ces négociations n’ont toujours pas abouti à un accord. Pire, la tension monte désormais entre les deux parties. Car selon les informations de Mundo Deportivo, l’attentisme d’ Ousmane Dembélé commence sérieusement à agacer les dirigeants du Barça. Ces derniers auraient d’ailleurs fixé un nouvel ultimatum au Français. Le média explique que le champion du monde 2018 aurait désormais 15 jours pour formuler une réponse définitive sur sa prolongation de contrat. Dans le cas contraire, il sera prié d’aller voir ailleurs dès l’ouverture du prochain mercato en janvier.

Ousmane Dembélé campe toujours sur sa position

Seulement, ce nouveau coup de pression du Barça sur Ousmane Dembélé risque de connaitre le même destin que les précédents. Car l’ancien attaquant du Borussia Dortmund et du Stade Rennais campe toujours sur sa position, ne montrant aucun empressement à renouveler son bail au Barça. Le journal Sport révélait d’ailleurs que l’entourage du Français aurait signifié à la direction du Barça que si les exigences du joueur n’étaient pas entendues, il partirait gratuitement à l’issue de la saison. De cette manière, Ousmane Dembélé pourrait toucher une belle prime à la signature dans son futur club. Manchester United serait même prêt à sortir le chéquier pour le convaincre de rejoindre la Premier League la saison prochaine.