Mercato : Le Barça fonce sur un crack abandonné par l’OM

L’OM pourrait voir une de ses anciennes cibles débarquer en Catalogne au cours de ce mercato. Longtemps suivi par l’Olympique de Marseille, Roony Bardghji est désormais dans le viseur du FC Barcelone. Les Blaugrana souhaitent relancer l’ailier suédois de 19 ans, freiné par des blessures mais toujours très prometteur.

Mercato OM : Roony Bardghji, le pari que Marseille n’a pas osé tenter

L’Olympique de Marseille pensait tenir une pépite en la personne de Roony Bardghji. L’ailier droit du FC Copenhague, perçu comme un talent brut à fort potentiel, avait un temps séduit les dirigeants marseillais. Mais ses blessures à répétition, notamment une au genou cette saison, ont semé le doute du côté de Pablo Longoria, qui a finalement décidé de refermer le dossier.

Ce désistement n’a pas refroidi le FC Barcelone. Selon Fabrizio Romano, les Blaugrana ont pris contact avec le club danois pour s’enquérir de la situation de Bardghji. Sous contrat jusqu’en décembre 2025, le Suédois attire l’attention malgré une saison quasi blanche (6 matchs joués). 🚨🔵🔴 Barcelona have made contact to be informed on Roony Bardghji deal conditions. Direct talks took place.



Le Barça voit en lui un pari intelligent pour l’avenir, dans une politique de recrutement axée sur la jeunesse. Mais le club catalan devra faire face à la concurrence du FC Porto, qui aurait déjà formulé une offre concrète. Estimé à 7,5 millions d’euros, Bardghji reste un joueur suivi sur le marché européen.

En novembre 2023, il avait marqué les esprits en devenant le plus jeune buteur du FC Copenhague en Ligue des champions, face à Manchester United. Un éclair de génie qui continue de faire saliver les scouts.