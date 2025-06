Info FC Nantes : Kita tient le remplaçant de Matthis Abline

En pleine restructuration de son secteur offensif, le FC Nantes convoite un insatiable buteur marocain, qui a fait parler la pour en Europe la saison dernière. Il s’agit d’Ayoub El Kaabi, dont le profil est sollicité de toutes parts.

Mercato : Le FC Nantes sur les traces d’Ayoub El Kaabi

Sur le marché des transferts, plusieurs clubs sont prêts à dévaliser le FC Nantes de ses buteurs. Sur le couloir gauche, Moses Simon est déjà sur le point de signer au Paris FC, après qu’un accord de 7 millions d’euros a été trouvé. Pendant ce temps, l’OM et d’autres clubs continuent de pousser pour l’avant-centre Matthis Abline.

Même si Waldemar Kita a récemment déclaré qu’il ne veut pas se séparer du Français de 22 ans, les prétendants restent en embuscade, prêts à saisir la moindre opportunité. Consciente de cette éventualité, la direction nantaise commence déjà à réfléchir à celui qui pourrait prendre le relais. À cet effet, le choix se serait porté sur Ayoub El Kaabi. Logo du FC Nantes

Ayoub El Kaabi, un transfert à 5 M€ pour Nantes

D’après les informations du portail Tiki Taka Maroc, les Canaris sont séduits par la grosse saison 2024-2025 réalisée par le Lion de l’Atlas. Avec l’Olympiakos, Ayoub El Kaabi a été meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence avec 11 buts inscrits. Grâce à ses performances, il permet au club Grèce de remporter le titre. En championnat, le natif de Casablanca s’est illustré avec 15 buts et 3 passes décisives en 24 matchs.

Il a dressé un bilan tout simplement exceptionnel, qui ne laisse pas indifférents Waldemar Kita et ses collaborateurs. D’après la même source, l’Olympiakos ne s’opposerait pas au départ d’Ayoub El Kaabi, qui est un an de la fin de son contrat, mais réclame 5 millions d’euros pour le laisser partir. Un montant qui devrait convenir au FC Nantes, car il s’agit d’un serial buteur en pleine forme. De plus, les Canaris vont devoir se montrer déterminés, parce que le Marocain affole l’Europe malgré ses 31 ans.

🚨 El Kaabi plait beaucoup au FC Nantes !



En pleine restructuration de son secteur offensif, les canaries cible le goleador de l'Olympiacos.



