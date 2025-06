Mercato OM : Longoria frappe fort avec un gros renfort !

L’OM s’apprête à réaliser un coup d’envergure sur ce mercato, non pas sur le terrain, mais dans ses bureaux. Enrica Tarchi, ancienne cheffe de la communication de la Juventus, est pressentie pour renforcer la stratégie médiatique du club marseillais.

Mercato OM : Enrica Tarchi, une experte de la com annoncée à Marseille

Selon les révélations du média italien TuttoJuve, l’Olympique de Marseille serait en discussions avancées avec Enrica Tarchi pour intégrer son organigramme. Ancienne responsable de la communication de la Juventus, elle pourrait prochainement poser ses valises sur la Canebière.

Une recrue de prestige pour le club phocéen, désireux de structurer plus efficacement sa communication, tant en France qu’à l’international. Communicante chevronnée, Enrica Tarchi a passé de nombreuses années à la tête du service presse de la Juventus. À Turin, elle a côtoyé les sommets européens, en gérant l’image d’un club habitué aux grandes compétitions. 🔹Enrica Tarchi 🇮🇹, ancienne chef du service presse de la Juventus serait proche de rejoindre l’OM. (@TUTTOJUVE_COM)#TeamOM pic.twitter.com/vGBJxY69fF— MercatOM (@Mercat_OM) June 19, 2025

Sa rigueur, son sens du détail et sa discrétion lui ont permis de bâtir une réputation solide dans le monde du football, bien au-delà des Alpes. Elle évoluait récemment au sein de l’agence One, spécialisée dans le conseil en communication.

Marseille muscle son image institutionnelle

Ce possible renfort s’inscrit dans une stratégie plus large impulsée par Pablo Longoria : renforcer les coulisses du club pour gagner en crédibilité et en efficacité. Le président marseillais multiplie les réformes structurelles depuis plusieurs mois, et vise à moderniser l’image du club sur tous les fronts. Recruter une figure ayant œuvré dans l’une des institutions les plus structurées d’Europe serait un signal fort.