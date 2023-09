La cas Kylian Mbappé continue de tenir le PSG et ses supporters en haleine. Du côté du Real Madrid, Florentino Perez exigerait des clarifications du joueur au risque de tourner le dos à l’attaquant français.

Mercato PSG : Kylian Mbappé se sert-il du Real Madrid ?

Selon la presse espagnole, le Real Madrid est sur le point de passer à l'action pour boucler l'arrivée du prodige français âgé de 24 ans dès le mois de janvier. Cette nouvelle pas vraiment surprenante est accompagnée d’une menace du président madrilène Florentino Perez, qui exigerait du buteur du PSG un engagement ferme au risque de passer à un autre dossier définitivement.

En effet, Kylian Mbappé donne parfois l’impression de se servir du Real Madrid et l’intérêt de Florentino Perez pour ses services pour obtenir de meilleures conditions avec le Pais Saint-Germain. Cet été, alors qu’il était attendu au club espagnol, Mbappé n’a rien fait pour pousser ses dirigeants à le laisser partir, se contentant de refuser l’activation de son année supplémentaire de contrat sachant que cela amènera à de nouvelles négociations avec la direction du club parisien.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, est apparemment prêt à tout pour concrétiser ce transfert retentissant dès le mois de janvier prochain. Il envisagerait même de proposer à Mbappé de signer un précontrat dès le mois de janvier pour débarquer à Madrid gratuitement à la fin de son contrat parisien en juin. Cette décision a été révélée par le journaliste Ramon Alvarez de Mon, qui affirme que le Real Madrid continue pour l’heure de faire de Mbappé sa priorité numéro un.

L'ultimatum peut-il fonctionner ?

La pression sur Kylian Mbappé est à son comble. D'un côté, il y a le PSG qui souhaite le conserver et prolonger son contrat, et de l'autre, le Real Madrid qui fait tout pour l'attirer dans ses rangs. La situation est devenue un véritable bras de fer entre les deux clubs, avec des enjeux financiers et sportifs colossaux.

Mais ce qui rend cette situation encore plus intense, c'est l'ultimatum implicite posé par le Real Madrid. En cas de refus de la part de Mbappé de signer un précontrat en janvier, le club espagnol pourrait bien tourner définitivement la page sur cette affaire. Marca, un média espagnol réputé, rapporte que le Real Madrid n'a pas l'intention d'attendre la fin de la saison pour conclure le dossier. Cette décision découle probablement de l'humiliation subie par le club il y a un peu plus d'un an, lorsque le PSG avait éliminé le Real Madrid de la Ligue des champions.

Ce nouveau positionnement des Madrilènes et Florentino Perez pourrait jouer contre le club espagnol. Un ultimatum à Kylian Mbappé est particulièrement mal venu puisque joueur du Paris Saint-Germain, Mbappé ne doit rien au Real Madrid. Pas certain que plus de pression le motive à filer en Liga.