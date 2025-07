Mercato ASSE : Une pépite sur le point d’échapper à KSV

L’ASSE est en difficulté sur le dossier d’une pépite dont le clan se montrerait très exigeant. Aux dernières nouvelles, il aurait repoussé une proposition de son club formateur.

Mercato : Le clan Paul Eymard refuse le salaire proposé par l’ASSE

L’ASSE va-t-elle perdre Paul Eymard, l’un de ses talents et joueur prometteur de la génération 2008 ? Possible, au regard de la tendance actuelle des négociations entre les représentants du milieu de terrain et la Direction stéphanoise. En effet, Kilmer Sports Ventures leur a proposé un premier contrat professionnel, mais cette offre a été repoussée.

Le10sports croit savoir la saison de ce refus. Le média évoque un achoppement sur la question salariale. Les négociations qui durent depuis plusieurs mois n’ont pas abouti à ce jour parce que l’AS Saint-Etienne estime la demande de Paul Eymard et son clan trop élevé, selon la source.

L’Inter Milan en embuscade pour une signature gratuite

Le joueur de 17 ans ne compte aucun match en équipe professionnelle avec les Verts. Cependant, son talent et son profil prometteur attirent des clubs en Ligue 1 et à l’étranger. Il est convoité notamment par l’Inter Milan en Serie A. Forts de cet intérêt, les représentants de la pépite tenteraient de faire monter les enchères, de l’avis des responsables stéphanois.

Il faut dire que l’ASSE est en mauvaise posture sur ce dossier, car le contrat aspirant de Paul Eymard prend fin en juin 2026. De ce fait, les clubs désireux de l’arracher aux Verts sont à l’affût pour le récupérer gratuitement dans quelques mois.

KSV va-t-il finalement se plier aux exigences de l’international U17 français ou le laisser partir librement au terme de son contrat ? À suivre.