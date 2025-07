Mercato AS Monaco : Adi Hütter scelle l’avenir d’un crack

Après avoir recruté à tous les postes, Adi Hütter se tourne désormais vers les joueurs performants et en fin de contrat de son effectif. À cet effet, il a décidé de sceller l’avenir de Mika Biereth pour les cinq prochaines saisons.

Mercato : Mika Biereth rempile avec l’AS Monaco

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Mika Biereth. L’attaquant international danois de 22 ans est désormais lié au club de la Principauté jusqu’en juin 2030 », peut-on lire sur les canaux digitaux du club princier. L’ancien joueur d’Arsenal est arrivé sur le Rocher en janvier dernier sous forme de prêt. Progressivement, il s’est imposé dans l’effectif grâce à de très belles performances.

Mika Biereth est une véritable machine à buts. En 16 matchs de Ligue 1, il a inscrit 13 buts et délivré deux passes décisives. Il s’est hissé dans le top 10 des meilleurs buteurs du championnat français, grâce à ces statistiques. Parmi ses faits d’armes, l’international danois a réalisé trois triplés : face à l’AJ Auxerre (en seulement 8 minutes et 10 secondes), au FC Nantes et contre le Stade de Reims, ainsi qu’un but décisif lors du derby remporté contre l’OGC Nice (2-1).

Mika Biereth s’est également illustré avec deux records rapidement établis sous les couleurs de l’AS Monaco. « Il est devenu le joueur le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1, depuis la saison 1947-1948, à atteindre la barre des 10 buts, un cap franchi en seulement sept rencontres. Il est également le premier à réussir trois triplés consécutifs à domicile depuis 1956 », peut-on lire.