ASSE : Comment stopper Mika Biereth, le buteur de Monaco ?

Menacée de relégation en Ligue 2, l’ASSE va tenter de prendre les trois points de la victoire face à l’AS Monaco. Pour ce faire, elle devra trouver la solution pour freiner le buteur des Monégasques, Mika Biereth.

ASSE-AS Monaco : Mika Biereth, un casse-tête pour la défense des Verts

L’ASSE affrontera l’AS Monaco ce samedi (21h05) lors de la 32e journée de Ligue 1. Malgré le soutien attendu de ses supporters au stade Geoffroy-Guichard, elle ne part pas favorite. Et pour cause : les Verts occupent l’avant-dernière place du classement avec un bilan de 18 défaites et 71 buts encaissés en 31 rencontres.

De son côté, le club du Rocher se positionne à la 4e place et figure parmi les cinq meilleures attaques du championnat. De plus, l’AS Monaco se déplacera à Saint-Etienne avec son attaquant prolifique, Mika Biereth. Goals are falling from Mika's pocket! ❤️🤍 pic.twitter.com/qRemT1FURA— AS Monaco EN 🇲🇨 (@AS_Monaco_EN) April 29, 2025

Arrivé sur le Rocher en janvier 2025, il a déjà inscrit 13 buts, dont trois triplés, en 14 matchs de Ligue 1. Il est actuellement le meilleur buteur du championnat en 2025, à égalité avec Ousmane Dembélé du PSG.

Biereth menace : « Nous allons remporter nos trois derniers matchs »

L’attaquant danois pourrait s’avérer redoutable face à la défense stéphanoise, qui encaisse en moyenne 2,2 buts par match. Mika Biereth a d’ailleurs affirmé que l’AS Monaco remporterait ses trois dernières rencontres de la saison, après le match nul concédé face au Havre AC (1-1).

« J’ai confiance en notre équipe et en nos qualités. Nous sommes très déçus de ne pas être repartis du Havre avec les trois points, mais nous allons essayer de remporter nos trois dernières rencontres », a prévenu le redoutable buteur de l’ASM. L’ASSE est donc avertie !

