Mercato PSG : Pas d’attaquant cet été, la vraie raison !

Champion d’Europe en titre, le PSG ne se précipite pas sur le mercato des attaquants malgré la demande grandissante d’un véritable numéro 9. Une stratégie mûrement réfléchie, dictée par l’inflation des prix et une hiérarchisation claire des priorités.

Mercato PSG : L’explosion des prix freine les ambitions

Depuis son sacre en Ligue des Champions, le PSG fait face à une inflation amplifiée sur le marché des transferts. Les clubs adverses majorent systématiquement les prix, conscients des capacités financières parisiennes. Ainsi, les profils étudiés dépassent rapidement les 80 à 100 millions d’euros, ce qui freine toute possibilité de mouvement cet été pour un attaquant.

Lire aussi : FLASH PSG : Luis Enrique fait un choix fort pour le Mercato

Selon PSG Inside Actus, la direction parisienne considère qu’un achat précipité au prix fort ne serait pas rentable et risquerait de déséquilibrer sa politique salariale. Cette prudence contraste avec les anciennes fenêtres de mercato, où Paris avait tendance à surpayer ses cibles offensives.

𝐏𝐒𝐆 : 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐚̀ 𝐥’𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐱, 𝐩𝐚𝐬 𝐝’𝐚𝐭𝐭𝐚𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥’𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭



Le Paris Saint-Germain, bien que récemment sacré champion d’Europe, hésite toujours à recruter un vrai numéro 9 lors du prochain mercato. Selon plusieurs sources,… pic.twitter.com/wqynEXzybE — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) July 23, 2025

Luis Enrique impose sa logique sportive

Luis Enrique soutient cette approche, en mettant en avant le rapport qualité-prix comme critère essentiel pour valider une signature. Bien que le besoin d’un avant-centre soit identifié, le technicien espagnol ne juge pas cette arrivée prioritaire en l’état actuel du projet sportif.

À voir

Mercato ASSE : Ça sent le gros chèque pour Saint-Étienne

Lire aussi : Mercato PSG : Nouvelle bataille avec le Real pour un prodige

La piste menant à Viktor Gyökeres illustre cette position : l’attaquant, performant au Sporting, est jugé trop onéreux malgré son profil intéressant. L’entraîneur préfère patienter pour trouver le profil adéquat, sans céder aux exigences excessives des clubs vendeurs. Ce choix s’inscrit dans la volonté de consolider durablement l’effectif.

Des priorités ailleurs sur le marché

Le PSG a identifié d’autres zones prioritaires à renforcer avant de penser à un numéro 9. Un milieu défensif puissant et endurant est activement recherché pour stabiliser l’équipe, tout comme deux défenseurs centraux complémentaires et capables de relancer sous pression. Le recrutement d’un ailier polyvalent et d’un latéral figure également parmi les dossiers ouverts, avant de revenir sur le dossier de l’avant-centre lorsque le marché sera plus favorable.