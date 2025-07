Mercato : L’ASSE dans le Top 5 avec un recrutement ambitieux

Malgré sa relégation en Ligue 2, l’ASSE est parmi les clubs les plus actifs sur le marché des transferts en France. Ce qui justifie l’ambitions élevée du club cette saison.

Mercato : L’ASSE a dépensé 17,7 M€ et se hisse en 5e position

L’ASSE fait un mercato intelligent cet été, mais elle est quand même dans le Top 5 du classement des transferts bouclés à ce jour, clubs de Ligue 1 et Ligue 2 confondues. Selon l’estimation du site spécialisé Transfermarkt, le club stéphanois a recruté pour un montant de 17,7 millions d’euros cet été, à un mois de la fin du mercato estival.

Il est devancé par quatre clubs de Ligue 1, soit respectivement le RC Strasbourg (63,5 M€), l’Olympique de Marseille (34 M€), le RC Lens (32 M€) et le Paris FC (18 M€). En revanche, l’AS Saint-Etienne est classée devant le Stade Rennais (17,5 M€), l’OGC Nice (16,5 M€) ou encore le LOSC (13 M€).

Saint-Etienne investit plus que Lorient et Metz, les promus

L’ASSE fait mieux que deux clubs promus en Ligue 1 : le FC Lorient et le FC Metz. Ils ont recruté pour un 1 M€ chacun. Il faut noter cependant qu’un club comme l’AS Monaco s’est offert les services de Paul Pogba, mais gratuitement. Il a aussi recruté Ansu Fati, mais en prêt pour une saison. Les montants investis ne justifient donc pas forcément la qualité des renforts ou recrues.

Mercato : Le recrutement de l’ASSE justifie son ambition

Pour rappel, l’ASSE a levé les options d’achat d’Irvin Cardona et Maxime Bernauer, respectivement à 2,5 M€ et 1,2 M€. Elle a ensuite transféré Mahmoud Jaber à 2 M€, Chico Lamba à 6 M€ et Pierre Ekwah aussi à 6 M€. Kimer Sports Ventures n’hésite pas à sortir le chéquier pour renforcer l’équipe d’Eirik Horneland, car les dirigeants visent le retour des Verts en Ligue 1 à l’issue de la saison 2025-2026.

Pour ce faire, ils ont également décidé de garder leurs buteurs de la saison dernière : Lucas Stassin (12 buts et 5 passes décisives) et Zuriko Davitashvili (9 buts et 8 passes décisives).