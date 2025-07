Mercato ASSE : Un départ se profile, un défenseur recalé

Ça va encore bouger à l’ASSE ce mercato estival. Après le départ de Lamine Fomba, un autre milieu de terrain aurait accepté l’offre d’un courtisan. Mais Yvann Maçon aurait échoué à la visite médicale en Suisse.

Mercato : Les départs s’enchaînent, Maçon échoue à la viste médicale

Les départs de l’ASSE se poursuivent cet été. Après la vague des joueurs en fin de contrat, le club relégué en Ligue 2 a cédé Ibrahim Sissoko et Darling Bladi. Ils ont rejoint respectivement le VfB Bochum (D2 allemande) et le Betis Séville en Espagne. Kilmer Sports Ventures (KSV) a également transféré Mahmoud Bentayg au Zamalek SC en Egypte, Pierre Cornud au Maccabi Haïfa en Israël, Lamine Fomba au Servette FC en Suisse.

Lisez aussi : Mercato : L’ASSE dans le Top 5 avec un recrutement ambitieux

Mis sur le marché, Yvan Maçon devait rejoindre son coéquipier franco-malien dans le même club de Genève. Mais au dernières nouvelles, sa viste médicale a étéun échec selon le journaliste Daniel Visentini de Tribune de Genève. Cependant, son départ de l’AS Saint-Etienne est toujours souhaité. Idem pour Dylan Batubinsika qui a suscité l’intérêt de Hapoël Tel-Aviv, en plus de celui du Panathinaïkos et de l’AEK Athènes en Grèce.

Un point sur ⁦@ServetteFC⁩ avant la reprise en Super League à ⁦@BSC_YB⁩ ce samedi soir. Fomba est là. Pour Maçon, cela devrait être non (visite médicale négative). https://t.co/7D7exKyCHC — Daniel Visentini (@DanielVisentini) July 25, 2025

ASSE : Accord entre Bouchouari et Trabzonspor

Et ce n’est pas tout ! Benjamin Bouchouari est aussi sur le départ. Tranzonspor est passé à l’offensive pour le recruter. Plusieurs sources turques ont évoqué une première offre, estimée à 3,5 M€, repoussée par KSV. Mercredi, le journal Kuzey ekspres a fait écho d’une deuxième proposition revue à la hausse. Ce média estime la différence entre cette nouvelle offre et la demande de l’ASSE à 1 M€. Pour rappel, KSV exigerait 5 M€ pour laisser partir le milieu de terrain marocain.

À voir

Mercato OM : Une offre tombe pour Simon Ngapandouetnbu

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un milieu des Verts file en Suisse (Officiel)

Dans l’attente d’un accord entre les deux clubs, le journaliste Yagiz Sabuncuoglu assure que Trabzonspor et Benjamin Bouchouari ont trouvé un accord contractuel. A en croire le confrère turc, le meneur de jeu des Verts est donc favorable à son transfert en Turquie, alors qu’il semblait hésitant en début de mercato.

🚨 Trabzonspor, Saint-Etienne forması giyen Benjamin Bouchouari ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun kulübü ile yapılan bonservis pazarlıklarında fark 1 milyon Euro'nun altına indi! — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 25, 2025

Pour rappel, le joueur de 23 ans est entré dans sa dernière année de contrat à l’ASSE où il a débarqué en août 2022, en provenance de Roda JC dans le championnat néerlandais.