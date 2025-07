Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un milieu finlandais

Le Stade Rennais et le RC Lens mènent une rude bataille pour s’attacher les services d’un milieu de terrain finlandais pendant ce mercato estival.

Mercato : le RC Lens et le Stade Rennais ciblent un prodige finlandais de 18 ans

Le Stade Rennais cible de jeunes pépites pour apporter du sang neuf à l’équipe de Habib Beye. Après une saison compliquée, le coach sénégalais veut miser sur de jeunes joueurs en pleine forme afin de résister aux cadors de Ligue 1 la saison prochaine. Un ménage se fait au sein du club breton cet été. Certains joueurs ont déjà plié leurs bagages. De nouveaux cracks sont attendus pour prendre la relève.

Une pépite finlandaise fait saliver le directeur sportif du SRFC, Loïc Désiré. Il s’agit de Matias Siltanen, un milieu de terrain finlandais de 18 ans. Formé au KuPS. Champion et vainqueur de coupe en 2024, il est ensuite parti en Suède, à Djurgårdens IF. En quelques semaines, il s’impose. Dix-huit matchs, des performances solides, et déjà des regards insistants.

Leicester, Bournemouth, Manchester City : l’Angleterre s’y intéresse. City envisagerait même un achat suivi d’un prêt. Transfermarkt l’évalue à 1 million d’euros. Mais le RC Lens, selon le journaliste Rudy Galetti, serait allé bien plus loin : une offre de 4 millions d’euros est sur la table des dirigeants suédois. Le Stade Rennais aussi suit le dossier de très près. Sous contrat jusqu’en décembre 2027, Matias Siltanen coche toutes les cases. Mais avec de tels prétendants, la bataille ne fait que commencer.