OL Mercato : Fonseca optimiste malgré le départ de Textor

Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL, n’est pas inquiet concernant le mercato estival, malgré le changement à la tête du club rhodanien et les restrictions de la DNCG.

L’OL a lancé son mercato un peu tardivement par ce que son sort dépendait de la décision de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Rétrogradé en Ligue 2 dans un premier temps, le club de Lyon a finalement été maintenu en Ligue 1, grâce à Michele Kang, sa nouvelle présidente. Après avoir sauvé l’Olympique Lyonnais de la relégation, la successeure de John Textor a lancé le mercato du club. Elle a recruté Afonso Moreira (20 ans) au Sporting Portugal.

L’ailier portugais devrait être suivi par Ruben Kluivert (24 ans), un défenseur central en provenance de Casa Pia AC au Portugal. Dans le sens des départs, le club a cédé Adryelson à Al-Wasl FC aux Emirats arabes unis et Amin Sarr à Hellas Vérone en Italie. Il a bouclé également le transfert de Lucas Perri à Leeds United en Premier League, en attendant l’officialisation.

Fonseca : « J’aime la manière dont la Direction pense le futur du club »

À un peu plus d’un mois de la fin du mercato, Paulo Fonseca se dit satisfait du travail de Michele Kang et Michael Gerlinger, le nouveau Directeur général de l’OL. « J’aime beaucoup la manière dont le club pense le futur en ce moment », a-t-il assuré. « Je pense que Matthieu Louis-Jean (Directeur sportif), Michael Gerlinger et Michele Kang ont une vision réaliste et positive pour l’avenir de l’Olympique Lyonnais », a insisté l’entraîneur des Gones.

Pour rappel, la nouvelle Direction de l’Olympique Lyonnais a été nommée le 30 juin 2025, dans la foulée de la démission de John Textor. Il est important de noter que Kang et Gerlinger font un mercato intelligent, car Lyon est soumis à un encadrement de sa masse salariale et des indemnités d’achat de nouveaux joueurs par la DNCG.