INFO Mercato OM : Une folie pour Neymar ? Le verdict tombe !

Désireux de retrouver un grand club européen dans l’optique de la prochaine Coupe du Monde, Neymar Jr envisagerait de rejoindre les rangs de l’OM durant ce mercato estival. Sauf que la réalité serait vraiment toute autre.

Mercato : Négociations en cours entre Neymar et l’OM

Deux ans après son départ du PSG pour rejoindre l’Arabie Saoudite et Al-Hilal, Neymar Jr pourrait signer son grand retour en Ligue 1 sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Selon les indiscrétions du média Fichajes, l’attaquant de 33 ans serait en quête d’un nouveau point de chute en Europe pour se préparer au mieux pour la Coupe du Monde 2026. Une opportunité du marché que l’OM aimerait saisir pour s’offrir les services de la star brésilienne.

« L’OM a entamé des discussions avec ce crack ! Rien n’a été acté en interne, mais Neymar n’est pas contre ! Est-ce que vous réalisez ? (…) Apparemment, l’idée pour Neymar est de revenir dans un championnat compétitif juste pour préparer la Coupe du monde. Et quoi de mieux que Marseille ?

L’OM qui joue la Ligue des champions, qui va affronter de grosses équipes », s’est enflammé le vidéaste marseillais Mohamed Henni, qui assure sur les réseaux sociaux que la haine de l’ancien partenaire de Kylian Mbappé pour le PSG pourrait bien le pousser à s’engager avec l’OM, tout comme Adrien Rabiot. Cependant, cette rumeur ne serait pas à prendre au sérieux, selon certaines sources.

« Neymar à l’OM, on n’y croit pas du tout ! »

Après le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et Al-Hilal, Neymar a signé son retour à Santos en janvier dernier. Et si le natif de Mogi das Cruzes peut être intéressé par un nouveau transfert en Europe, l’OM ne peut pas être une destination crédible. En effet, But Football Club assure que le club de Frank McCourt n’a pas les moyens de supporter une telle signature en ce qui concerne le salaire. Sans compter les incessants soucis physiques du joueur, qui l’éloignent régulièrement des terrains durant une bonne partie de la saison.

« Neymar à l’OM, on n’y croit pas du tout ! Et même s’il y avait un fond de vérité, on se demande si les Marseillais feraient bien de récupérer un joueur blessé aussi souvent depuis plus de trois ans. Il semblerait que le haut niveau, ce soit terminé pour l’attaquant ! », écrit le média sportif. Une tendance confirmée par Thibaud Vézirian, qui rapporte que le nom de Neymar ne figure pas sur la liste des besoins de Pablo Longoria et Medhi Benatia lors de ce mercato d’été.

« La première fois, on avait dit que ça partait d’une information bidon d’un journaliste. Mais quand même, ça arrangeait le père. Et là, la rumeur Neymar repart. Le premier point : c’est impossible financièrement pour l’OM de McCourt. Une arrivée de Neymar de l’OM me ferait penser à celle de David Beckham au PSG, à savoir un coup marketing.

La réalité est que ça fait 2-3 ans qu’il n’est plus un joueur de haut niveau. Et l’OM ne peut pas se permettre d’avoir un joueur avec un salaire surdimensionné et une attente surdimensionnée. Ça n’a pas de sens », a déclaré le journaliste sur Twitch. Un réveil brutal pour les supporters marseillais qui voyaient le « Ney » dans leur tunique blanche.