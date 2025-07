Mercato : Départ acté pour Gianluigi Donnarumma au PSG ?

À douze mois de la fin de son contrat avec le PSG, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé et un départ semble se dessiner de plus en plus. Les dirigeants parisiens seraient même déjà en train de préparer sa succession.

L’entourage de Gianluigi Donnarumma s’active sur le marché

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma veut poursuivre l’aventure au Paris Saint-Germain. Mais la prolongation bloque depuis plusieurs mois. Le PSG souhaite revoir sa formule salariale selon le modèle Luis Campos, qui inclut un salaire fixe réduit assorti de diverses primes de performance.

Sauf que Donnarumma, qui gagne en ce moment 850.000 euros par mois, refuse toute baisse et l’écart reste important entre les deux parties. Face à la situation de blocage, l’entourage du gardien de but italien s’activerait fortement en coulisses pour lui trouver un point de chute dès cet été, selon les informations de Sacha Tavolieri.

Le journaliste belge ajoute même que « Galatasaray est concrètement intéressé, mais ce ne sont pas les seuls à avoir reçu le dossier du Napolitain sur la table. Ça va bouger au PSG. » Le club turc serait prêt à offrir un salaire de rêve au portier de 26 ans, mais il faudra le convaincre de rejoindre les rangs de Galatasaray en tournant le dos à Manchester United, Chelsea, Manchester City et le Real Madrid.

Récemment interrogé par La Gazzetta Dello Sport, Enzo Raiola, l’agent de l’ancien joueur de l’AC Milan, a reconnu que les négociations s’enlisent, même s’il s’est montré optimiste concernant le dénouement de ce dossier.

« Nous discutons. Il n’est pas inhabituel qu’une négociation aussi longue ait lieu, car il s’agit du meilleur gardien du monde (…) Nous sommes optimistes. Nous essaierons alors de trouver un accord dans un délai raisonnable », a expliqué l’homme d’affaires italo-néerlandais. De son côté, le Paris SG serait à la recherche d’un nouveau numéro 1 pour ses cages.

Lucas Chevalier prêt à remplacer Donnarumma au Paris SG

En cas d’échec des négociations des négociations avec Gianluigi Donnarumma, la direction du Paris Saint-Germain n’exclut pas une vente de son numéro 1 cet été afin d’éviter un scénario à la Kylian Mbappé dans un an. Surtout que Chelsea surveillerait attentivement la situation et le PSG aurait ciblé Lucas Chevalier comme plan B.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec le LOSC Lille, l’international français de 23 ans serait d’accord pour venir à Paris, malgré d’autres sollicitations. Luis Campos, le conseiller sportif parisien, garde donc une porte ouverte pour parer à toute éventualité dans ce dossier complexe.

« Le LOSC recherche un gardien et sollicite le marché pour trouver un remplaçant à Lucas Chevalier. Le Paris Saint-Germain est intéressé par le gardien français et pourrait se positionner sur le dossier dans ces prochaines semaines. Aston Villa, qui n’a pas (encore) vendu Dibu Martinez, ne peut pas avancer », indique Sacha Tavolieri, qui rapporte donc que les Dogues seraient déjà à la recherche du successeur de son dernier rempart.