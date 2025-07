Mercato ASSE : Un arrière quitte Sainté et signe en Slovénie

L’ASSE a laissé filer, cet été, un jeune joueur ayant passé neuf années au club. Il a rebondi immédiatement dans un championnat étranger en Slovénie.

Mercato : Libéré par l’ASSE, Marwann N’zuzi s’engage en Slovénie

L’ASSE a libéré plusieurs joueurs de l’équipe U19 ou de la réserve, en fin de contrat, cet été. Marwann N’zuzi en faisait partie. Il était détenteur d’un contrat professionnel depuis mai 2024, mais il avait signé pour seulement pour une saison, soit jusqu’au 30 juin 2025. L’arrière latéral droit avait disputé deux matchs, précisément les deux premières journées de Ligue 1 la saison dernière. Il a disputé 81 minutes contre l’AS Monaco et 45 minutes face au Havre AC.

Lisez aussi : ASSE : Excellente nouvelle en attaque pour Saint-Etienne

À voir

OL Mercato : Revirement, une signature inattendue imminente

Après ces rencontres soldées par des défaites des Verts, le défenseur de 21 ans n’a plus fait d’apparition dans l’équipe professionnelle pour le reste de la saison. A l’issue de son bail à l’AS Saint-Etienne, Marwann N’zuzi n’a reçu aucune offre de prolongation. Parti librement de son club formateur, il s’est exilé en Slovénie. Il s’est engagé avec NK Bravo pour deux ans, jusqu’en juin 2027, avec une troisième saison en option.

N’zuzi : « Signer avec le NK Bravo est une formidable opportunité »

Après sa signature, le Franco-Algérien a confié ses premières impressions. « Je suis très heureux d’être en Slovénie, à Ljubljana. Pour moi, signer un contrat avec le NK Bravo est une formidable opportunité« , s’est-il réjoui sur le média de sa nouvelle équipe.

« Le premier contact avec le directeur sportif et l’entraîneur a été très positif et m’a donné confiance. Je veux faire mes preuves, saisir cette opportunité et tout donner pour mon nouveau club. Je connais déjà certains de mes nouveaux coéquipiers. J’ai discuté avec Vénuste Baboula (ancien joueur de QRM) et j’ai hâte de rencontrer les autres et de commencer l’entraînement », a-t-il déclaré ensuite.

Lisez aussi : Mercato ASSE : L’arrivée d’un défenseur latéral s’accélère

À voir

Coup de tonnerre : L’OM réussit le gros coup Igor Paixao !

Marwann N’zuzi avant intégré l’Académie de l’ASSE en 2016 en provenance de l’US Torcy-Paris. Promu au sein de l’équipe U19 entre 2021 et 2023, il avait franchi un nouveau palier en rejoignant la réserve à partir de juillet 2023. Il avait disputé 18 matchs en U19 et avait pris part à 27 rencontres avec l’équipe B stéphanoise.