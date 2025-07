PSG Mercato : Donnarumma fixe sa condition pour signer !

Actuellement en vacances dans son pays, Gianluigi Donnarumma est attendu à Paris pour faire le point sur sa situation avec la direction du PSG. À un an de la fin de son contrat, le gardien de but italien serait même prêt à envisager une prolongation à certaines conditions.

Mercato : Gianluigi Donnarumma vexé par le PSG

À un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma est au cœur des rumeurs. Les négociations s’enlisent et la question de son départ revient avec insistance ces derniers jours. Et ce lundi matin, le Corriere della Sera s’est penché sur ce dossier.

Le journal italien confirme que le portier de 26 ans a effectivement repoussé la proposition du club de la capitale, alors que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos restent inflexibles sur la nouvelle politique salariale du club.

« Gigio Donnarumma a refusé l’offre de prolongation du PSG, jugeant inopportun ce nouveau modèle introduit avec une base fixe de salaire et une grande part variable. Le gardien ne s’est pas senti protégé par le club dans les moments difficiles de sa saison.

Les deux clubs de Manchester sont intéressés, Paris veut éviter un nouveau cas Mbappé : ou il prolonge, ou il part », explique le média transalpin. Avant de trancher, Donnarumma va rencontrer la direction parisienne, mais il sait déjà ce qu’il veut pour rester à Paris.

Mercato : Donnarumma réclame 12M€ au PSG

Ce lundi après-midi, plusieurs sources, notamment Foot Mercato et Sacha Tavolieri, ont annoncé un accord verbal entre le PSG et le LOSC pour le transfert de Lucas Chevalier. Le journaliste belge indique notamment que « le Paris Saint-Germain et le LOSC ont trouvé un terrain d’entente ce lundi soir pour Lucas Chevalier. Une proposition proche de 50M€, bonus compris, qui confirme notre info révélée samedi après-midi. Le PSG règle les détails avant une visite médicale prévue fin de semaine. »

Si les négociations avancent bien pour une arrivée de Chevalier, Gianluigi Donnarumma et son entourage vont rencontrer les dirigeants parisiens dès le début du mois d’août. « L’intention du gardien est de comprendre si les conditions seront réunies pour renouveler son contrat. Si cela ne se produit pas, il y aura alors deux options : rester un an de plus et être libéré gratuitement en juin 2026, ou trouver une autre équipe immédiatement », rapporte le journaliste Gianluca Di Marzio.

Une autre source transalpine révèle que l’ancien portier de l’AC Milan réclamerait un salaire annuel de 12 millions d’euros pour prolonger son bail avec le Paris Saint-Germain. Reste donc à voir comment va se terminer cette affaire.