Mercato OL : Un milieu de Lyon suscite un intérêt en Espagne

L’OL devrait se séparer d’un joueur indésirable dans les prochains jours. Son profil plaît à un club de deuxième division en Espagne, avec qui il est déja en contact.

Après le départ de John Textor, l’OL s’est lancé dans une opération de reconstruction de son équipe avec de jeunes joueurs talentueux et prometteurs. Le nouveau projet incarné par Michele Kang (nouvelle présidente) et Michael Gerlinger (nouveau Directeur général) a démarré par les signatures d’Afonso Moreira (20 ans) et Ruben Kluivert (24 ans). L’ailier gauche portugais débarque du Sporting Portugal, tandis que le défenseur central néerlandais est en provenance de Casa Pia, club avec lequel il a été révélé la saison dernière dans l’élite portugaise.

Pour mettre en place son nouveau projet, la nouvelle Direction de l’Olympique Lyonnais tente de se séparer des joueurs dont les salaires sont les plus élevés. C’est le cas de Nicolas Tagliafico et Jordan Veretout. Le premier a été laissé libre alors qu’il envisageait de prolonger son aventure à Lyon. Quant au deuxième, il a été transféré à Al-Arabi SC au Qatar. D’autres, notamment Nemanja Matic ou encore Corentin Tolisso, pourraient suivre d’ici la fin du mercato fixé au 1er septembre 2025.

Mercato : Akouokou vers un prêt au Real Saragosse

Dans la catégorie des joueurs indésirables, il y a Paul Akouokou. Il pourrait suivre Adryelson qui a été cédé à Al Wasl aux Émirats arabes unis. Contrairement au défenseur brésilien, l’Ivoirien devrait rester en Europe. Selon les informations d’El Periodico de Aragon, son profil plaît au Real Saragosse. Le club de deuxième division espagnole pousse pour obtenir les services du milieu défensif de l’OL sous la forme d’un prêt, à en croire la source.

Le départ de Paul Akouokou à Saragosse devrait s’accélérer dans les prochains jours, car il est écarté du groupe de Paulo Fonseca pour le stage démarré Tyrol en Autriche. Il serait même déjà en contact avec l’entraîneur Gabi et le directeur sportif Txema Indias. D’après la précision du média espagnol, Lyon prendra en charge une partie du salaire du joueur de 27 ans, à qui il reste encore deux ans de contrat entre Rhône et Saône.

Un retour en Espagne pour l’ancien du Betis Séville ?

Ancien joueur du Betis Séville, Paul Akouokou ne devrait pas être confronté à un souci d’adaptation. Il a évolué sous le maillot du club andalou pendant cinq saisons, entre 2018 et 2023. Pour rappel, l’international Ivoirien (4 sélections) a signé à l’OL en septembre 2023 contre une indemnité de 3 M€. Sa valeur actuelle est estimée à 800 000 € par Transfermarkt.