Mercato PSG : Une incroyable info tombe pour Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos n’est pas un titulaire indiscutable au sein de l’effectif du PSG. Une situation qui interpelle plusieurs clubs à l’étranger, notamment en Angleterre. Cependant, le Paris SG ne serait pas forcément vendeur.

Recruté pour 65 millions d’euros, Gonçalo Ramos n’est jamais parvenu à s’imposer véritablement et à convaincre son entraîneur Luis Enrique de le voir comme un titulaire au Paris Saint-Germain. Mais l’ancien avant-centre du Benfica Lisbonne est un vrai renard des surfaces et il l’a prouvé la saison dernière avec ses 19 réalisations et 6 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues.

Des statistiques qui rendent le joueur de 24 ans important dans les plans de Luis Enrique, si bien que le Paris Saint-Germain ne souhaite pas s’en séparer. En effet, le journaliste Matteo Moretto a révélé ce samedi que le club de la capitale n’aurait aucunement l’intention de vendre Gonçalo Ramos durant ce mercato estival.

D’ailleurs, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi auraient refusé une incroyable proposition de 50 millions d’euros venue d’un pensionnaire de Premier League pour l’international portugais. Une offre plutôt très intéressante pour un remplaçant de luxe, mais que le PSG n’a pas acceptée. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Gonçalo Ramos est donc bien parti pour vivre une troisième saison sous le maillot rouge et bleu.

Exemplaire, décisif et seul profil de l’effectif au poste de numéro 9 pur, Gonçalo Ramos a clairement accepté sa place en tant que supersub. Un statut qui semble, du reste, lui convenir pour l’heure. Mais si son temps de jeu ne s’améliore pas, le compatriote de Vitinha, Nuno Mendes et Joao Neves pourrait réclamer un départ en janvier, à six mois de la prochaine Coupe du Monde.