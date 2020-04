Man City mercato : Vers un retour au bercail pour David Silva ?

David Silva connait actuellement sa dernière saison avec Manchester City. Pour terminer sa carrière, Valence CF, son club formateur lui aurait fait une proposition.

David Silva, retour à la case départ ?

Après avoir annoncé en juin dernier que sa 10ème saison en Angleterre serait la dernière sous le maillot de Manchester City, David Silva n’a plus que deux options, prendre sa retraite ou trouver un nouveau club. Son club formateur, Valence CF, où il a joué entre 2004 et 2010 privilégierait la 2ème option et tenterait de le rapatrier.

Aujourd’hui, ESPN révèle que des discussions sont en cours et que le club espagnol proposerait un contrat de 3 ans à « El Mago ». Un dialogue qui serait en bonne voie tant David Silva serait séduit à l’idée de retrouver le club ché.

10 années à Manchester City, un cycle qui se termine

Arrivé en juillet 2010 chez les cityzens, David Silva y sera finalement resté 10 ans. Une décennie qui signifie « la fin d’un cycle » pour l’ex-international espagnol. Au cours de ces 10 années, il aura tout de même remporté 4 titres de champion d’Angleterre, 5 coupes de la Ligue, 2 coupes d’Angleterre et 3 Community Shield. Un palmarès bien rempli auquel il ne manquerait plus qu’une coupe d’Europe, qu’il essayera d’aller chercher la où il a commencé peut-être...