Officiel : Fin de la saison 2019-2020 (Édouard Philippe)

Le Premier ministre français Édouard Philippe vient d'annoncer que la saison 2019-2020 en Ligue 1, Ligue 2 et tout le sport professionnel ne reprendront pas. C'est donc la fin de la saison puisque la situation sanitaire actuelle ne permet pas la reprise de la saison.

Edouard Philippe annonce la fin de la saison 2019-2020

Mohamed Bouhafsi, le journaliste de RMC Sport, annonçait déjà la mauvaise nouvelle sur son compte Twitter. Il avait posté : "Fin de la saison de football. Le gouvernement va annoncer dans les prochaines heures la fin de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Plus de foot jusqu’en août. L’AG de la LFP va se réunir en mai pour statuer sur les classements de cette saison et les montées et descentes."

Une information confirmée par le gouvernement lors de l'adresse à la nation d'Édouard Philippe ce mardi, peu avant 16h. "Les manifestations sportives et les festivals regroupant plus de 5 000 participants ne pourront se tenir avant septembre. La saison de football ne reprendra pas."