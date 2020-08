Ligue Europa : MU connaît son adversaire en 1/4, l'Inter qualifié

Les compétitions européennes retrouvaient leurs droits hier soir, avec les huitièmes de finale de Ligue Europa à l'honneur. Retour sur cette soirée européenne.

Ligue Europa : Manchester United et le Shakhtar confirment

En février dernier, lors du 8e de finale aller, Man United avait surclassé l'équipe autrichienne du LASK Linz, tombeuse de l'AZ Alkmaar en 16e de finale. Les joueurs de Valérien Ismaël s'étaient largement inclinés, 5-0. À Old Trafford, ce sont pourtant les Autrichiens qui ont ouvert la marque, mais Jesse Lingard a répliqué dans l'immédiat, avant qu'Anthony Martial n'entérine le succès des Red Devils en fin de match, 2-1, 7-1 sur l'ensemble des deux matchs.

Après sa victoire en Allemagne 2-1 au match aller, le Shakhtar Donetsk a également assuré sa qualification pour les quarts de finale. Wolfsbourg y a pourtant cru jusqu'au bout, puisque tout s'est joué en baisser de rideau. Moraes Junior a ouvert le score à la 89e minute, puis Manor Solomon (90+1e) et une nouvelle réalisation de Moraes Junior (90+3e) ont permis au Shakhtar d'aggraver la marque au cours du temps additionnel. Les Ukrainiens s'imposent 3-0, 5-1 sur l'ensemble des deux matchs, et rallient les quarts de finale.

L'Inter répond présent, Copenhague affrontera Manchester United

L'Inter Milan, qui s'était retiré des compétitions européennes, n'avait pas disputé son match aller à Getafe en raison de la pandémie de coronavirus. L'opposition s'est donc déroulée en manche unique à Gelsenkirchen, en Allemagne, pays qui accueillera le "Final 8" de la Ligue Europa. Grâce à un but de Romelu Lukaku et un autre de Christian Eriksen, mais aussi grâce au penalty manqué de Jorge Molina suite à une main de Diego Godin, les Intéristes s'imposent 2-0 et filent eux aussi vers les quarts de finale.

Battu 1-0 en Turquie, le FC Copenhague, vainqueur du Celtic Glasgow au tour précédent, a renversé la vapeur contre Basaksehir. Un doublé de Jonas Wind (4', 53') a mis les Danois sur les bons rails avant que Rasmus Falk Jensen ne parachève le succès copenhagois. Victoire 3-0 du club de la capitale du Danemark, 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. En quarts de finale, le FC Copenhague affrontera le favori de la compétiton, Manchester United. Suite et fin des 8e de finale demain.