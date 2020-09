Stade Rennais : Julien Stéphan confirme l’échec d’un dossier

Avant de recruter Serhou Guirassy, le Stade Rennais a tenté un coup sans succès en D2 espagnole. Julien Stéphan reconnaît que Darwin Nuñez était sur les tablettes du SRFC.

Julien Stéphan intéressé par Darwin Nuñez

Pour sa première participation en phase finale de la Ligue des champions, le Stade Rennais s’est offert quelques renforts. En attaque, le SRFC a notamment signé Martin Terrier et tout récemment Serhou Guirassy. Interrogé par Ouest-France, Julien Stéphan a avoué qu’il aurait pu accueillir un autre attaquant à la place de l’ancien buteur de l’Amiens SC. À la veille du match amical entre Rennes et le Benfica Lisbonne, le coach rennais a reconnu l’intérêt de son club pour Darwin Nuñez. L’avant-centre uruguayen était dans les petits papiers de la direction du SRFC avant que Benfica ne rafle la mise. « C’est un profil d’attaquant très intéressant, très complet, avec une grosse générosité. On l’a suivi à un moment donné », a admis le coach du Stade Rennais.

Benfica trop fort pour le Stade Rennais ?

Darwin Nuñez vient de s’engager pour 5 ans avec le Benfica Lisbonne. Le club portugais a dépensé 24 millions d’euros pour s’attacher les services du jeune international (1 sélection/1 but) qui évoluait la saison dernière à l’UD Almeria (D2 espagnole). Il a terminé la saison avec 16 réalisations et 2 passes décisives en Liga Adelante. Comme le Stade Rennais, le Benfica n’est pas resté insensible aux performances de Nuñez et a sorti le chéquier. De son côté, Rennes a recruté Serhou Guirassy en provenance de l’Amiens SC. Un investissement moins onéreux puisque le SRFC n’a déboursé que 15 millions pour signer l’avant-centre de 24 ans. Une signature dont se satisfait Julien Stéphan. « Finalement, on a recruté Serhou et aujourd’hui, on est très content d’avoir Serhou parmi nous », a déclaré le technicien breton.