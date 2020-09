LOSC : Une prolongation surprise pour Christophe Galtier ?

Christophe Galtier semble parti pour rester sur le banc du LOSC au moins jusqu’en 2022. Aux dernières nouvelles, la direction du Lille OSC a décidé d’activer une clause pour prolonger le contrat de son entraîneur d’un an.

Christophe Galtier déjà prolongé par le LOSC ?

Arrivé au LOSC en 2017, Christophe Galtier s’était engagé jusqu’en 2021. Le technicien de 54 ans entre donc dans la dernière année de son contrat avec le Lille OSC. Mais selon les informations fournies par L’Équipe, l’ancien coach de l’ASSE devrait aller au-delà de cette échéance avec le club nordiste. Le journal national assure en effet que l’entraîneur lillois a déjà été prolongé par sa direction. Le quotidien sportif révèle l’existence d’une clause de prolongation automatique dans le contrat de Galtier. Celle-ci stipule qu’en cas de qualification du LOSC en Coupe d’Europe, le contrat de l’entraîneur est automatiquement prolongé d’un an. Mais chose surprenante, Christophe Galtier n’aurait pas été informé de l’activation de cette clause par sa direction.

Galtier toujours dans l’attente de ses dirigeants

Comme le révèle Le Petit Lillois, Christophe Galtier n’a pas encore rencontré ses dirigeants au sujet de sa prolongation. Le média pro-lillois indique que Gérard Lopez « est retenu par ses affaires économiques qui redémarrent ». Luis Campos, le directeur sportif, n’aurait plus mis les pieds au domaine de Luchin depuis trois semaines. Quant au directeur général, Marc Ingla, il compte prendre du recul dans ses fonctions. La Voix du Nord révélait notamment des tensions entre Marc Ingla et Luis Campos. Le second reprocherait au premier « de gratter du terrain sur ses prérogatives, de parfois le court-circuiter et ainsi de ralentir certaines procédures administratives ».