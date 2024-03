Les quatre raisons de croire à l’arrivée de Christophe Galtier à l’OM !

C’est l’une des grosses informations de la journée. À en croire L’Équipe, la direction de l’OM songerait toujours attirer Christophe Galtier afin de succéder à Jean-Louis Gasset la saison. Et plusieurs facteurs rendent cette arrivée plausible.

1 – Le départ inéluctable de Jean-Louis Gasset de l’OM

Arrivé à l’Olympique de Marseille dans un contexte délicat après le limogeage de Gennaro Gattuso pour manque de résultats, Jean-Louis Gasset a su redonner confiance à l’effectif marseillais, en alignant cinq victoires consécutives en autant de rencontres. Cette série de victoires a relancé l’OM dans la course à l’Europe et redonne espoir aux supporters pour une fin de saison palpitante. Toutefois, le passage de Gasset sur le banc phocéen sera de courte durée. Son contrat expire à la fin de la saison en cours, et il n’a manifesté aucune intention de prolonger son séjour à l’OM.

L’Équipe explique en effet que Jean-Louis Gasset et son staff prévoient de quitter l’Olympique de Marseille au terme de leur contrat expirant en juin prochain. Et peu importe l’issue de la saison, leur décision est déjà prise en accord avec la direction marseillaise. La question qui se pose dès lors est de savoir qui sera l’entraîneur de l’OM la saison prochaine. C’est là que le nom de Christophe Galtier ressurgit.

2- Des contacts déjà établis avec Christophe Galtier

Ce n’est pas la première fois que l’ancien coach de l’OGC Nice est lié à l’Olympique de Marseille. L’été dernier déjà, il était fortement pressenti pour prendre les rênes de l’équipe phocéenne. Plusieurs médias locaux assuraient qu’avant de miser sur Marcelino durant l’intersaison, le président Pablo Longoria avait noué le contact avec l’entourage de Christophe Galtier afin de le convaincre de relever ce challenge phocéen. Sauf que cette piste avait finalement échoué en raison de dissensions internes.

Même si ces pourparlers n’ont pas abouti à ce moment-là, l’ancien coach de l’ASSE pourrait être relancé l’été prochain. Ce scénario est très envisagé par les responsables marseillais, indique le quotidien sportif. Christophe Galtier, avec son expérience en Ligue 1 et sa capacité à produire des résultats avec peu de moyens, représente un choix logique pour le club phocéen, en quête de stabilité et de performance.

3 – Le désir profond d’un retour en Ligue 1

Actuellement au Qatar, Christophe Galtier n’est pas certain d’aller au bout de son contrat expirant en juin 2025 avec le club d’Al-Duhail. La presse qatarie révélait récemment que le natif de Marseille avait peu de chance de rester à son poste, car la direction d’Al-Duhail envisage sérieusement de le remplacer par Djamel Belmadi pour le remplacer.

Dans ce contexte, l’OM apparaît comme une option tentante, offrant à Galtier la possibilité de renouer avec le football français et de relever un nouveau défi dans un environnement qu’il connaît bien. D’autant plus que l’ancien entraîneur du PSG, débarrassé des accusations de racisme, ne serait pas contre l’idée de faire son retour en France.

4- L’appât de la Ligue des champions

Par ailleurs, la perspective d’une qualification en Ligue des Champions pourrait être le facteur déterminant dans la décision de Christophe Galtier. Avec ses récents résultats sous Gasset, l’OM est à portée de cette ambition. La quatrième place du championnat, synonyme de qualification directe pour la prochaine édition de la C1, est à seulement trois points du club phocéen. Les Marseillais sont déterminés à atteindre cet objectif d’ici la fin de la saison.

Cette perspective, combinée à la possibilité d’apporter sa touche personnelle à un club historique comme l’OM, pourrait s’avérer irrésistible pour Christophe Galtier. Néanmoins, malgré ces éléments favorables, des défis subsistent toujours. Le passage de Galtier au Paris Saint-Germain demeure une épine dans le pied pour certains supporters marseillais, qui l’accusent de trahison. Ceci pourrait freiner son éventuelle arrivée à l’OM.